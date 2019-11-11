Эх, мат-перемат в реалиях Севастополя, Крыма и России?

Буквально на днях президент Российской Федерации Владимир Путин провёл заседание Совета по русскому языку.

Важная ли эта проблема нынче для государства Российского?Думаю, что да. Ведь «айтишный» прогресс принёс всем нам не только позитив, но и достаточно серьёзный негатив, и, особенно, в области использования русского языка, как родного для большинства, но и языка общения российских граждан в нашей стране, да и не только.

Много интересного можно было услышать из уст выступивших на этом заседании. Владимир Владимирович здесь же дал соответствующие поручения установить единые нормы русского языка для государственных структур, СМИ, учебных заведений и т.п.

«Утвердить нормы, которые, собственно, и делают наш язык таким ярким и выразительным, одним из самых стройных, образных и красивых», – сказал Путин.

Да, он прав – необходимо обновить справочную базу; хотя и в настоящее время имеется огромное количество различных словарей. Но беда в том, что пользуются ими не все и редко.

Мне кажется, что нужно всеми, имеющимися и возможными, средствами доносить россиянам с детского возраста, что «могучий» русский язык – это их родной язык, и его надо знать во всей глубине и красоте звучания.

Думаю, что чиновники начнут рьяно исполнять указание Президента, порой забывая, что они ведь должны сами, в первую очередь, знать, грамотно пользоваться и отвечать за чистоту русского языка.

Советский актёр Олег Даль (не путать с Далем, автором словаря!) как-то сказал: «Нельзя повторять одно и то же. Нельзя клясться и божиться об одном и том же. Станешь проституткой. Станешь пустым ведром, в которое не выбрасывают мусор. Даже».

Но, вот чего я не услышал из заседания Совета, так это отношения к матерным словам и мату, как явлению…

Можно, конечно, создавать видимость отсутствия проблемы, в жизни общества, как таковой. Но это ведь не так. Мат распространён среди детей, юношества, взрослых, и независимо от того, какого рода люди, женского, мужского, социального статуса их и сословия.

Что же за зверь такой – мат?

Мат – бранные слова и выражения, недопустимые, с точки зрения общественной морали, непечатная или нецензурная лексика. Обсценная (по-научному) лексика (от латинского obscenus – непристойный, распутный, безнравственный), непечатная брань, нецензурные выражения, ненормативная лексика, сквернословие, срамословие.

Почему же тогда эта нецензурщина всё чаще звучит в обиходе нашей с вами жизни?

Да, надо глядя правде в глаза, сказать, что в последнее время в разговорной речи значительно возросла частота употребления матерной лексики и фразеологии, особенно, в бытовой среде. Явление это стало заметно в книжной речи, в языке СМИ, в интернете, на ТВ, в устной публичной речи политиков, общественников и даже детей.

А как было с этим довольно распространённым явлением раньше?

Думаю, что мат был распространён широко и глубоко с древнейших времён. Иногда матерные слова употребляются и для того, чтобы оживить, сделать более эмоциональной речь, или снять психологическое напряжение. При этом, хотел бы отметить, что эвфемизмы – слова, заменяющие матерные, типа: фиг, хрен, блин, ёлки-палки, жопа и пр. считаются, как-бы, легальными и ими щеголяют некоторые «культурные» типы, надо и не надо, чувствуя себя, как и их слушающие, достаточно комфортно.

Хотя ещё Екатерина II Великая императрица российская (немка) говорила:

«Бранные слова оскорбляют уста, из которых исходят, столько же, сколько уши, в которые входят».

Так что матерные слова, они, как бы, под запретом, а вот эвфемизмы – пожалуйста. Хотя, чем они лучше или хуже матерных?

Определить: плох или хорош человек, использующий нецензурную лексику, думаю, не возьмётся никто, так как я не знаю людей, ни разу не матерившихся или не слышавших мат. Знаю, что есть семьи, в которых мат является повседневным средством семейного дружеского общения, и это нисколько порой ни кого не смущает, скорее наоборот.

Вот, что по этому поводу говорила большая актриса Фаина Раневская:

«Лучше быть хорошим человеком, «ругающимся матом», чем тихой, воспитанной тварью».

Особо заслуживает внимания выражение: «Мы матом не ругаемся – мы им разговариваем». Слова эти предписывают Александру Лебедю, русскому человеку и политику российскому. Да, думаю, эта фраза сидит в мозгах тысяч граждан российских, и не только.

Эрих Мария Ремарк в книге «Три товарища» зафиксировал такие слова: «Как это странно: люди находят подлинно свежие и образные выражения только когда ругаются».

Я бы добавил, что мат – это те звуки, которые издаются в экстренных и особо опасных ситуациях, где требуются мгновенные и решительные решения и действия. Это видно из общения с людьми, прошедшими горнила войны. Они без матерных слов, думается, обходиться просто не в состоянии были. Но мат у них был без злобы, просто связка слов и необходимость судьбоносная, порой на грани жизни и смерти. Причём поведение их не зависело от того, в каких они были званиях и должностях.

Должен отметить, что без мата, как раньше так и ныне, не обходятся ни в одной отрасли народного хозяйства, особенно он «необходим» в сфере ЖКХ, в строительстве, а уж какая его важная роль в обеспечении «боеготовности» ВМФ, ВВС и в целом, в Вооружённых Силах! Не может без «ентого» двигателя обойтись и госслужба.

Мат не приемлем, как мне представляется, когда он используется в злобных, оскорбляющих человеческое достоинство направлених, унижении людей, наносящими вред психическому состоянию и здоровью человека, как того, кого матерят, так и того, кто материт. Такой мат должен быть под запретом закона и матерящийся строго должен наказываться.

А как с «великим и могучим» обстояли дела у великих людей нашей истории? Вот, пожалуйста:

Пушкин: «Кто пид…? Я пид…? Застрелю, сука!»;

Эйнштейн: «И как эту ху… доказать?»;

Лев Толстой: «Них… себе – рассказчик!»;

Моцарт: «В умных руках и ху… – балалайка!;

Ю. Гагарин: «И как эта ху… полетит?»;

Можно приводить сотни тысяч изречений великих людей, а уж невеликих – миллионы, пользовавшихся и использующих мат для связки, убедительности, да и просто, чтобы звучало красивее. Как, впрочем, и в наше богатое событиями и свершениями время мат продолжает быть “движителем прогресса”.

Хочу отметить, что мат хоть и звучит, как явление русское, является достоянием многих народов, и особенно, славянских – украинцев, белорусов, как, впрочем, и татар, молдаван, народов Кавказа, Азии и пр.

Вот если бы восточные славяне были едины так, как в использовании мата, цены бы им не было! Ведь ещё Иосиф Сталин говорил:

«Если славяне будут объединены и солидарны – никто в будущем пальцем не шевельнёт. Пальцем не шевельнёт!»

А он знал, что говорил, так как был сам из “нацменьшинств”.

Я попытался изложить правду жизни общества нашего, без прикрас, именно по вышеизложенной теме. Она, матерная проблема, существует, и уходить от её обсуждения, полагаю, будет не правильно. Ведь правда – это то, что соответствует действительности, фактам и наблюдениям, то, что логически следует из рассмотрения всех фактов и данных.Ещё Ф. Достоевский говорил: «Настоящая правда всегда неправдоподобна, чтобы сделать её правдоподобнее, нужно примешать мнение».

Вот я и излагаю своё мнение по проблеме. Ведь только трусливый бежит от того, что является, как бы, табу, пряча голову в песок.

Хотелось бы обсуждения темы в обществе, и выработки возможных, дееспособных предложений, как и приемлемых, так и необходимых, решений для всего демократического общества. Слово за вами, любители, но и важно мнение профессионалов. Ну а, требуемые для жизни и законности моментов использования мата, мне видится, должны определить народные избранники-депутаты.

Дерзайте господа. Вперёд и выше!

Ведь Владимир Путин поручил найти уточнение моментов, требующих разъяснения, в русском языке. А поднятая проблема – это, как-бы, часть нашего могучего и красивого языка.

Сразу же приношу свои извинения по изложенному материалу – это лишь моё видение проблемы и моё мнение.

Мы ведь едины в нашей стране,не так ли? А в единстве – сила!

Будьте счастливы!

Источник: Портал Информер