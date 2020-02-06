Юлия Тимошенко поранилась и сломала аппаратуру во время потасовки в Верховной Раде (ВИДЕО)

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко поранилась и сломала аппаратуру во время потасовки в Верховной раде.На заседании 6 февраля парламент рассматривал законопроект о рынке земли во втором чтении.

Вместе с поддерживающими ее депутатами Тимошенко блокировала трибуну рады и кресло спикера. После этого она попыталась оторвать провода микрофона спикера и повредила большой палец на левой руке.

Украинская журналистка Анна Стешенко на своей странице Facebook написала, что экс-премьер «пролила кровь за землю».

Глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил «Обозревателю», что за сломанную аппаратуру Тимошенко придется заплатить около $2 тыс. из собственных средств.

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В ходе заседания депутаты от разных фракций пытались воспрепятствовать работе парламента. Сначала трибуну захватили представители «Батькивщины», после чего президиум окружили нардепы от «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Оттеснить первых попытались депутаты из «Слуги народа», не пуская их к креслу спикера, которое на тот момент уже заняла Тимошенко. Тогда спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не может вести заседание.

Между депутатами начались конфликты и столкновения. Представитель фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко обвинил коллег из «Слуги народа» в попытке не допустить оппозицию к президиуму с целью «продавить» принятие законопроекта.

Арахамия призывал вернуться к конструктивной работе и отдельно рассмотреть каждую из 4 тыс. поправок к проекту закона.

До этого он допускал, что парламент будет работать допоздна. Депутаты от «Слуги народа» пытались провести инициативу о продлении вечернего пленарного заседания, однако остальные нардепы предложение не поддержали.

Справка:

Верховная Рада приняла проект закона в первом чтении в начале ноября 2019 года. 18 декабря аграрный комитет парламента подготовил поправки ко второму чтению законопроекта.

Документ критикуют как эксперты, так и граждане, которые устраивают митинги и считают, что закон приведет к тотальной скупке сельхозугодий иностранцами, уничтожению фермерских хозяйств, упадку села и экономической деградации.







Четверг, 6 февраля 2020 г. 1722

Источник: Портал Информер