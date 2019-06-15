Юлия Чичерина презентовала клип в память об Александре Захарченко

Рок-певица из Екатеринбурга Юлия Чичерина презентовала новый клип «Его Оплот» в память об убитом главе Донецкой народной республики (ДНР) Александре Захарченко.

Местом для съемок певица выбрала одну из шахт Донбасса и передовую.

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На своей странице в Instagram Чичерина уточнила, что песня является саундтреком к одноименному фильму Семена Пегова.

«Мы плоть от плоти его оплота. Мы ждем приказа, наш командир. И пусть идет охота на тех, кто бьется за русский мир. Назло проклятьям мы встанем, братья! И ты увидишь победу, батя! И эта песня ее оплот», – поется в припеве песни.

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Чичерина также рассказала, что во время съемок впервые побывала в угольной шахте и сама попробовала добыть кусок породы.

«Спустилась в шахту и добыла 50 кг угля сегодня! Сама! Отбойным молотком и лопатой! Вот это приключение! Еле отмылась, только с третьего раза получилось», — рассказала Юлия о своих впечатлениях.

Ранее Юлия Чичерина неоднократно выступала в ДНР и ЛНР, в том числе на передовых позициях ополченцев.

Напомним, что глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа после взрыва в кафе в центре Донецка. Взрыв устроили украинские диверсанты, их удалось задержать.