Юлия Чичерина презентовала клип в память об Александре Захарченко

15 июня 2019     5
Юлия Чичерина презентовала клип в память об Александре Захарченко

Рок-певица из Екатеринбурга Юлия Чичерина презентовала новый клип «Его Оплот» в память об убитом главе Донецкой народной республики (ДНР) Александре Захарченко.

Местом для съемок певица выбрала одну из шахт Донбасса и передовую.

На своей странице в Instagram Чичерина уточнила, что песня является саундтреком к одноименному фильму Семена Пегова. 

«Мы плоть от плоти его оплота. Мы ждем приказа, наш командир. И пусть идет охота на тех, кто бьется за русский мир. Назло проклятьям мы встанем, братья! И ты увидишь победу, батя! И эта песня ее оплот», – поется в припеве песни.

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Чичерина также рассказала, что во время съемок впервые побывала в угольной шахте и сама попробовала добыть кусок породы. 

«Спустилась в шахту и добыла 50 кг угля сегодня! Сама! Отбойным молотком и лопатой! Вот это приключение! Еле отмылась, только с третьего раза получилось», — рассказала Юлия о своих впечатлениях.

Ранее Юлия Чичерина неоднократно выступала в ДНР и ЛНР, в том числе на передовых позициях ополченцев. 

Напомним, что глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа после взрыва в кафе в центре Донецка. Взрыв устроили украинские диверсанты, их удалось задержать.

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Источник: Портал Информер

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