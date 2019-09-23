Юридические консультации от «Севастопольских мам»

Жизнь давно показала, что людям, не сведущим в юриспруденции, в одиночку практически невозможно «победить» систему в вопросах законодательства.

Как бы граждане не хотели обойтись без квалифицированной поддержки юристов, увы, решить многие вопросы самостоятельно не получается.

Да, и порой люди не знают элементарного – как правильно составить заявление в судейские органы или прокуратуру.

И что делать, если в поисках правды и справедливости, человек на первом этапе пути по терниям законодательного права, спотыкается о финансовую преграду – стоимость юридических услуг?

В неустойчивом экономическом положении граждан, далеко не всем под силу не то, чтобы нанимать адвоката – защитника твоих интересов, а и порой на консультацию правоведа банально нет денег.

После того, как СРОО «Севастопольские мамы» в жизнь был запущен проект «Бесплатные юридические консультации для мам и пап», для части населения Севастополя вопрос «Куда идти в бескрайнем правовом поле, и что делать?» автоматически отпал.

Проект бесплатного юридического консультирования работает уже два года, сообщила председатель организации Елена Голубева. Она подробно рассказала, как родилась идея его создания: «Начну с того, что даже название нашей организации говорит само за себя – «Севастопольская региональная общественная организация защиты детства и материнства «Севастопольские мамы». А чтобы человек мог отстоять свое право в тех или иных вопросах, он должен быть юридически грамотным.

Потому основная цель нашего проекта – помочь разобраться людям в пунктах и параграфах Закона, посредством разъяснений прав, установленных законодательством РФ.

То есть наши юристы повышают юридическую грамотность целевой аудитории, расширяют область их правовых знаний. Мы стремимся к тому, чтобы юридическая помощь была доступна слабо защищенным категориям граждан…

Все мы знаем, что первыми защитниками детей являются их родители. Наши юристы помогают не только разобраться в нюансах правового поля, но и разъяснить и отстоять свои законные права по многим вопросам».

Елена Алексеевна привела несколько примеров из практики действующего проекта. Так, консультирующие юристы СРОО «Севастопольские мамы» помогли маме ребенка-инвалида добиться через суд права на получение за дитя пенсии, в которой ей было отказано из-за отсутствия регистрации по месту проживания.

«Такие иски рождают дополнения и изменения в некоторых несовершенных вопросах законодательства», – отметила Голубева.

Все мы знаем о законе «Защита прав потребителей». Вместе с тем далеко не все имеют юридическое представление о том, что под данный закон попадают и Управляющие компании ЖКХ, и департаменты, отвечающие за выполнение работ по установке, к примеру, детских площадок.

Недобросовестные исполнители, согласно того же Закона о правах потребителей, несут ответственность за некачественное выполнение работ, соответственно отвечают и за безопасность жизни детей.

Так, несколько недель назад, юристы СРОО «Севастопольские мамы», дали юридическое сопровождение родителям ребенка, с которым произошел несчастный случай – он выпал из окна дома. Управляющая компания не установила на окнах подъезда решетки, в связи с чем и произошла трагедия.

Суд постановил: Управляющей компании выплатить компенсацию за полученные ребенком увечья.

«Также мы планируем, в рамках юридического поля, плотно заняться дошкольными учреждениями города, которые согласно контракту подписанного между родителями и представителями ГБДОУ, должны предоставлять услуги в соответствие с нормами санпина, а также безопасного пребывания детей в детских садах, – продолжила Голубева. – Да, в юриспруденции Российской Федерации такой практики, как требование родителями через суд исполнение условий договора, нам не встречалось. Но раз есть соответствующий документ, в котором прописаны данные требования, значит, они должны быть исполнены».

То, что проект бесплатных юридических консультаций востребован среди родителей, подтверждает заполненная предварительная запись мам и пап на консультационные дни.

Юрист Евгений Николаевич Бондарь отметил, что проблемы, по которым обращаются за консультацией севастопольские мамы, чаще касаются социальных льгот, выполнение алиментных обязательств, имущественных вопросов. И не только.

«В этом году за юридической помощью к нам обратились более 150 человек. Получение материнского капитала, продажа-покупка недвижимости, трудоустройство, курортное лечение для детей-инвалидов, споры по наследству – вот лишь неполный перечень проблем, с которыми к нам обращаются, – сказал Евгений Николаевич. – Конечно, каждая профессия имеет свою специфику, и, далеко не все граждане могут грамотно апеллировать к Закону. Для этого есть мы, юристы, которые готовы придти на помощь и оказать квалифицированную консультацию родителям».

Остается добавить, что бесплатные юридические консультации по всем вопросам, исключая уголовные дела, могут получить лица являющиеся членами СРОО «Севастопольские мамы».

Пресс-служба СРОО «Севастопольские мамы»

Яна Михайлова

Источник: Портал Информер