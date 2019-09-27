Яблоко раздора: памятник «Примирения» в Севастополе

В Севастополе заложили камень на месте будущего памятника «Единения».

Таким образом, получила продолжение история, которая началась в 2017 году: тогда экс-спикер и уже экс-депутат Законодательного собрания Алексей Чалый, манипулируя уже экс-губернатором Дмитрием Овсянниковым, «протащил» проект создания памятника «Примирения» (тогда он был назван именно так). Жители города категорически не приняли эту идею.

«История развивается по спирали: и вот опять городские власти сообщили севастопольцам, что памятник, посвященный окончанию Гражданской войны 1917-1922 годов, все-таки будет. Что интересно, теперь для него выбрано новое место – его возведут в нескольких десятках метров от первоначальной точки, где планировалось установить стелу», – говорит Ольга Дронова, председатель общественной организации «Наш Севастополь».

«Наверное, я, как никто другой, заинтересована в увековечивании исхода русской эскадры из Севастополя в 1920 году. Ведь моя крестная мама – легендарная Анастасия Манштейн-Ширинская, свидетель тех событий, живо запечатлела в моем сердце и уме трагедию эмиграции в Бизерту (Тунис). Ее рассказы о том, как в восьмилетнем возрасте она вместе со своими родителями отправилась в неизвестность на эсминце «Жаркий», командиром которого был ее папа, поразили меня, 13-летнюю девочку, до глубины души.

Старые фотографии, детальные описания событий красивой, образной, правильной русской речью, живой ум, отменное чувство юмора и поразительно позитивное отношение к жизни моей крестной во многом сформировали меня, как личность, не говоря уже о моем отношении к этой странице истории России. Да и крестили меня в 14 лет в русской церкви Бизерты, построенной в честь эскадры.

Я лично знала многих из тех замечательных людей, кто ушел из Севастополя в 1920 году к своей последней стоянке на далеком побережье Африки. Знала их скромность, силу духа, благородство, бескорыстие и безграничную любовь к России, которую некоторые из них даже не помнили, так как были увезены малолетними детьми.

Поэтому, думаю, что имею право сказать за них. Уверена, они сами никогда бы не поняли гигантомании в увековечивании их личной трагедии. Громоздкость и помпезность вовсе не то, что может передать щемящую грусть и неутихающую боль, пронесенную сквозь столетия этими людьми и их потомками, их веру в то, что они обязательно еще раз увидят Россию. В тысячу раз милее их сердцу был бы молебен в маленькой часовне обо всех ушедших в тот невозвратный поход. Я совершенно точно это знаю», – продолжает Ольга Дронова.

Напомним, идею создать не просто памятник, а целый парк «Примирения» Алексей Чалый озвучил еще в 2015 году. Тем не менее, не найдя по этому вопросу общего языка с первым губернатором Севастополя Сергеем Меняйло, проект лег в стол до прихода нового губернатора – Дмитрия Овсянникова.

После того, как в 2017 году федеральным центром было принято решение выделить средства на создание парковой зоны от ул. Катерная до Артбухты, Алексей Чалый и его команда депутатов заручилась поддержкой тогда еще свежеприбывшего губернатора Дмитрия Овсянникова установить памятник «Примирения» именно там.

Был разработан проект: 25-метровая стела, которую венчает женская фигура, у подножия – образы белогвардейца и красногвардейца.

Несмотря на протест жителей и ветеранских организаций, которые настаивали на том, чтобы новое общественное пространство было посвящено не Гражданской, а Великой Отечественной войне, правительство города под давлением депутатов команды Чалого приняло проект.

Для того, чтобы хоть как-то снять социальное напряжение, было решено памятник «Примирения» назвать памятником «Единения России». Тем не менее, горожане догадывались, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется, и настаивали на том, чтобы были проведен «круглый стол» с приглашением общественности, культурно-этнических сообществ, ветеранских организаций.

Все информационные ресурсы правительства города были направлены на то, чтобы «продать проект» и убедить горожан, что это хорошо. Кроме того, необходимо было убедить и федеральный центр в том, что севастопольцы не против памятника.

Для этого были проведены псевдообщественные слушания, на которых присутствовали только лояльные Алексею Чалому депутаты и представители общественности. Но, как потом отчиталось правительство, на слушаниях присутствовали жители города, историки, представители общественных организаций ветеранов.

С этой резолюцией были согласованы средства в размере почти 130 млн рублей на строительные работы по подготовке площадки под будущий памятник.

Место утвердил также Алексей Чалый. Причем его не остановило даже то, что в соответствии с приказом Министерства культуры «О достопримечательном месте», который «протащила» сама же команда Чалого в 2016 году, территория под памятник отнесена к участку, где «запрещено новое строительство, не связанное с исследованием, сохранением и музеефикацией памятников».

Для того, чтобы обойти закон, была принята формулировка, что на этом месте будет установлена малая архитектурная форма. При том что, напомним, памятник по проекту должен был возвышаться на 25 метров.

Видимо, здесь вновь имеет место быть не закон, а «дух закона», о котором так часто говорят депутаты-приверженцы Алексея Чалого. Под памятник выделили участок площадью полгектара на улице Катерная, напротив Владимирского собора древнего Херсонеса.

В оперативном порядке из бюджета были выделены средства на подготовку площадки под памятник. Подрядчик успел «закатать в бетон» более 40 млн рублей, после чего работы были остановлены – жители города так и не приняли идею нового монумента, общественные ветеранские организации продолжали направлять официальные обращения с требованием отменить реализацию проекта.

Это удалось только тогда, когда Алексей Чалый вступил в открытую конфронтацию с очередным губернатором, а Дмитрий Овсянников перестал «плясать под дудку» «народного мэра».

Сейчас в нашем Севастополе новый губернатор и, соответственно, очередной период «конструктивной работы двух ветвей власти», которая выливается в реанимацию таких непопулярных у жителей города проектов.

«Подобные инициативы должны сближать севастопольцев, а не ссорить. Пока не будет единства мнений у горожан, говорить об историческом единстве не приходится. Надо научиться работать с общественным мнением, слушать и слышать севастопольцев, а не лоббистов Минкульта или известной олигархической группы. Совершенно понятно желание федералов потратить бюджетные деньги, совершенно понятно маниакальное желание Чалого сделать так, как хочет он, к этому город привык уже.

Но губернатор должен понимать, что его работодатели – севастопольцы, и не считаться с их мнением нельзя. Я уверена, что диалог возможен. Мы – договороспособны, если с нами разговаривать», – ставит точку Ольга Дронова.

Источник: Портал Информер