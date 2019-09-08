Явка военнослужащих на выборах депутатов Заксобрания по состоянию на 13:00

8 сентября 2019     19
Явка военнослужащих на выборах депутатов Заксобрания по состоянию на 13:00

Севастопольская избирательная комиссия, согласно информации от командования ЧФ РФ, сообщила о том, что к обеду явка личного состава военнослужащих Черноморского флота РФ на выборах депутатов второго созыва Законодательного собрания Севастополя составила более 70%.

«На 13.00 явка военнослужащих на избирательных участках по информации, представленной штабом ЧФ РФ, составила более 75% личного состава. Мы видим, что избиратели-военнослужащие достаточно активно принимают участие в голосовании. На территории Севастополя расположены не только воинские подразделения, относящиеся к Черноморскому флоту. Общая средняя приблизительная явка составляет порядка 60-65% избирателей-военнослужащих», – заявил член избирательной комиссии Александр Чмыхалов.

В Севастополе образовано 3 избирательных участка на судах, которые находятся в плавании. 

Глава горизбиркома Сергей Даниленко добавил, что в Севастополе 33 участка, на которых голосуют военнослужащие.

В выборах депутатов Заксобрания участвуют около 16 тысяч военных.


Воскресенье, 8 сентября 2019 г. 703

Источник: Портал Информер

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