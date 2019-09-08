Явка военных моряков на 82-м избирательном участке в Севастополе компенсировала отсутствие избирательной активности

Самые активные избиратели на 82-м избирательном участке – это военные моряки.

Красивыми стройными рядами с раннего утра они шли в направлении избирательного участка, расположенного в неприметном месте Стрелецкой бухты на ул. Ефремова в помещении Государственного профессионально-технического учебного заведения «Севастопольский центр профессионально-технического образования им. Маршала инженерных войск А.В. Геловани».

Местные жители были обескуражены таким видом избирательной активности на отдельно взятом участке.

«О каком справедливом исходе выборов может идти речь? Не нужно быть политически грамотным человеком, достаточно уметь считать. Если на участке местных жителей порядка 1000 человек, а явка в Гагаринском районе к полудню составляла 12,06% избирателей, военные моряки просто задавят численностью. Т.е., даже если придёт половина избирателей из местного населения, численный перевес будет в пользу военных.

При всём уважении к армии и флоту, судьбу района и города должны решать местные жители.

Я буквально продиралась сквозь ряды моряков, которые голосовали на 82 участке.

На сегодняшний момент бухта Стрелецкая является депрессивным районом, учитывая устаревший жилой фонд и отсутствие внятной политики властей в отношении капремонтов.

Кандидаты в депутаты щедро расклеивали свои агитационные материалы на обшарпанных фасадах домов, при этом их не смущало, что фотографии упитанных кандидатов на фоне разбитых фонарей смотрелись как издевательство над жителями.

Равнодушно кинув бюллетени, военные моряки не заинтересованы в исходе выборов. А нам, местным жителям, опять придётся влачить жалкое существование, да ещё с осознанием того, что твой голос ничего не стоит», – поделилась своим мнением жительница бухты Стрелецкая, приславшая фото в редакцию.





Воскресенье, 8 сентября 2019 г. 972

Источник: Портал Информер