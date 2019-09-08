Явка избирателей на выборах депутатов Заксобрания Севастополя за первые два часа

Председатель городской избирательной комиссии Сергей Даниленко рассказал, что за первые два часа проведения голосования на выборах депутатов Заксобрания Севастополя явка избирателей составила более 5%.«В целом по уточнённым данным на открытие (избирательных участков на) 8:00 в списки избирателей было включено 325 548 человек. На 10:00 пришли и проголосовали 16 934 человека. Это составляет 5,28% от избирателей. Явка по Нахимовскому району составила – 6,46%, по Ленинскому району – 6%, по Балаклавскому – 4,83%, по Гагаринскому – 4,9. Жалоб официально пока не поступило не в севастопольскую городскую, ни в территориальную избирательные комиссии», – сказал Даниленко.





Воскресенье, 8 сентября 2019 г. 384

Источник: Портал Информер