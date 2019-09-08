Явка на выборы депутатов Заксобрания Севастополя на 18 часов

ВСевастополе явка на 18 часов оставила 25,24%, это значит проголосовало 81 775 человек из 324 006 избирателей.

При этом явка на выборах депутатов Государственного совета Крыма на 18:00 составила 28,03%. Соответствующая информация опубликована на сайте Центральной избирательной комиссии России.По состоянию на 18:00, лидерство по высокой активности избирателей сохраняет Нижнегорский район – явка составила 42,32%.

Высокую явку показывают жители Керчи (38,49%) и Евпатории (36,96%).

Менее активны избиратели в Симферопольском районе (18,59%), Советском районе (19,59%) и Бахчисарайском районе (24,10%).





Воскресенье, 8 сентября 2019 г. 184

Источник: Портал Информер