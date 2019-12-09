Якутский шаман по-прежнему намерен «изгнать Путина» и возобновил поход на Кремль

8 декабря в 5 часов утра по местному времени якутский шаман Александр Габышев вышел в сторону Москвы вместе со сподвижниками.

Что стало причиной к возобновлению похода, пока неясно.

«У шамана те же цели и мотивы, и он идет», — сообщил РБК координатор проекта «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников.

Отмечается, Габышев идет не один, а вместе с группой поддержки.

«Цель у него та же. Он с пацанами пошел, идет», — уточнил сподвижник шамана Евгений Ростокин.

Напомним, что в сентябре этого года, якутский шаман стал фигурантом дела по части 1 статьи 280 УК «публичные призывы к экстремизму».

Ему избрали меру пресечения подписку о невыезде. Однако с тех пор обвинение так и не предъявили. Поэтому формально теперь Габышеву не запрещено выезжать за пределы Якутска.

Вторую попытку «изгнания Путина» Габышев анонсировал еще два месяца назад. Он планирует завершить путешествие в 2021 году. Шаман добивается ухода Владимира Путина с поста президента. После того как Александра Габышева впервые задержали, в Якутии начались акции протеста.







Понедельник, 9 декабря 2019 г. 52

Источник: Портал Информер