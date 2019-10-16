Якутского депутата лишили полномочий за избиение полицейского

Депутата, избившего лопатой сотрудника полиции в республике Саха (Якутия), отстранили от должности. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

В июне 2019 года во время проведения национального праздника «Ысыах» полицейский обратил внимание, как некий мужчина с внешними признаками алкогольного опьянения толкает женщину.

После того, как полицейский потребовал прекратить это, подсудимый попытался скрыться, а когда полицейский погнался за ним, мужчина взял в руки лопату и несколько раз ударил правоохранителя. Женщина оказалась женой правонарушителя, а сам он – местным депутатом.

Отмечается, что во время судебного разбирательства депутата признали виновным и назначили ему штраф в размере 30 тысяч рублей. Прокуратура района направила в связи с адрес председателя представительного органа местного самоуправления информацию, по результатам рассмотрения которой полномочия депутата прекращены досрочно.







Среда, 16 октября 2019 г. 95

Источник: Портал Информер