Якутского депутата лишили полномочий за избиение полицейского

16 октября 2019     5
Якутского депутата лишили полномочий за избиение полицейского

Депутата, избившего лопатой сотрудника полиции в республике Саха (Якутия), отстранили от должности. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

В июне 2019 года во время проведения национального праздника «Ысыах» полицейский обратил внимание, как некий мужчина с внешними признаками алкогольного опьянения толкает женщину.

После того, как полицейский потребовал прекратить это, подсудимый попытался скрыться, а когда полицейский погнался за ним, мужчина взял в руки лопату и несколько раз ударил правоохранителя. Женщина оказалась женой правонарушителя, а сам он – местным депутатом.

Отмечается, что во время судебного разбирательства депутата признали виновным и назначили ему штраф в размере 30 тысяч рублей. Прокуратура района направила в связи с адрес председателя представительного органа местного самоуправления информацию, по результатам рассмотрения которой полномочия депутата прекращены досрочно.



Среда, 16 октября 2019 г. 95

Источник: Портал Информер

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