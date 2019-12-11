Ялтинский охотник оштрафован за нарушение правил перевозки оружия

Сотрудники Госавтоинспекции выявили в Ялте автомобиль, водитель которого нарушил правила транспортировки оружия. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД МВД по Республике Крым.

«При общении с гражданином полицейскими в салоне автомобиля было замечено охотничье ружье, которое находилось на переднем сидении в легкодоступном месте. Охотничье ружье было незачехленным и заряженным», – говорится в сообщении.

Полицейские установили, что мужчина является охотником и имеет зарегистрированное в установленном порядке охотничье ружье.

Однако он проявил беспечность и нарушил правила перевозки оружия.

В отношении гражданина полицейскими составлен административный протокол по части 2 статьи 20.12 КоАП РФ – пересылка оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или использования оружия и патронов к нему. Санкцией статьи предусмотрено наложение административного штрафа в размере до 1,5 тыс рублей.







Среда, 11 декабря 2019 г. 86

Источник: Портал Информер