«Я/Мы Геннадий Басов?»

18 июня 2019     16
«Я/Мы Геннадий Басов?»

6 июня в центре Москвы был задержан 36-летний журналист “Медузы” Иван Голунов, работающий в отделе расследований, за найденные у него наркотики, однако работник СМИ отказался признавать свою вину. Несмотря на это, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ (“Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств”). 

Генеральный директор “Медузы” Галина Тимченко, главный редактор Иван Колпаков выступили в защиту коллеги, посчитав, что наркотики журналисту подкинули из-за его профессиональной деятельности, а дело сфабриковали. Такого же мнения придерживался адвокат задержанного Дмитрий Джулай. Журналистское сообщество (по данным главреда “Медузы”, около 15 изданий, – прим. редакции) и общественные деятели подняли скандал, который вышел на федеральный уровень. 

Они посчитали, что процедуру задержания и дальнейшие оперативные действия в отношении Голунова провели с грубыми нарушениями законодательства, а само “дело Голунова” – сфабриковано с целью воспрепятствования дальнейшей профессиональной деятельности журналиста. 

По всей стране проходили акции, одиночные пикеты в поддержку работника СМИ. 

11 июня на заседании Совета Федерации говорили о деле журналиста Ивана Голунова. Людмила Нарусова заявила о “постоянном вранье МВД” и предложила применить закон о защите от недостоверной информации, Алексей Пушков объявил, что доказательная база дела“вызывает вполне законные вопросы”, а спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала произошедшее “очень нехорошей историей” и пообещала “дальнейшую реакцию”

По словам Матвиенко, дело Голунова – “это либо непрофессионализм, либо головотяпство, либо провокация”.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проинформировала главу государства Владимира Путина о задержании Ивана Голунова. При этом уточнила, что сообщила, что на момент рабочей встречи с ней 10 июня российский лидер был в курсе дела журналиста и отдал ряд поручений. 

11 июня, как сообщил глава МВД Владимир Колокольцев, дело было закрыто в связи с недоказанностью вины, журналист был освобождён из-под домашнего ареста. Стало известно, что начальник УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции Андрей Пучков и начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции Юрий Девяткин будут отстранены от службы в МВД России.

“ИНФОРМЕР” не стал активно рассказывать о задержании коллеги из издания “Медуза”, так как посчитал, что подобные случаи – не единичны. Многим известно, что в различных регионах нашей страны, в том числе и Севастополе, доблестные сотрудники полиции и иные структуры, обладающие властью, то ли под давлением определённых сил, то ли из других побуждений фабрикуют дела, отправляют неугодных людей с активной гражданской позицией за решётку. 

Так, например, в своё время лидер общественной организации “Русский блок”, участник февральско-мартовских событий 2014 года в Севастополе и Крыму Геннадий Басов оказался в тюрьме, так как, по всей видимости, кому-то своим неравнодушием ко всему и желанием добиться справедливости перешёл дорогу. 

Геннадия Басова приговором суда первой инстанции в 2016 году сначала осудили на 9 лет колонии строгого режима и штрафом в 17 миллионов рублей за неизвестно какое “совершенное бездействие”.–>

Первый апелляционный суд вынес решение: оставить приговор в силе и увеличить штраф до 35 миллионов рублей. Второй апелляционный суд переквалифицировал статью, отменив предыдущие. Басова обвинили в покушении на мошенничество по статье 159 УК РФ, назначив наказание в виде лишения свободы 6 лет общего режима и штрафом в 700 000 рублей.

В октябре 2018 Геннадий Басов был освобожден по статье 80 УК РФ.

“ИНФОРМЕР” информационно поддерживал общественника, желая, чтобы расследование было максимально честным и открытым. Вот несколько статей о “деле Басова”:

“Не надейтесь, вы меня не сломаете!” Герой “Русской весны” Геннадий Басов на свободе

“Слава России!”, “Свободу Басову!” 

Дело одного из самых ярких участников “Русской весны” уже в Москве

Заявление “Русского блока” о самом суровом тюремном сроке за всю историю России 

Решение суда по делу Геннадия Басова вызвало шквал аплодисментов

В Севастополе Геннадию Басову в четвёртый раз меняют судебный приговор

Проинформируем, что Геннадий Басов был задержан во время попытки наладить работу в ритуальной сфере. 15 мая 2015 года он был назначен руководителем “Специализированной службы по вопросам похоронного дела”, в 2016 общественнику и государственному служащему был назначен приговор за якобы получение крупной взятки. 

Известно, что журналист “Медузы” Иван Голунов, отличающийся активной гражданской позицией, как и Геннадий Басов, в день своего задержания Голунов успел передать черновик нового расследования о похоронном бизнесе своим коллегам. Проведя некую параллель, мы обратились к экс-директору “Специализированной службы по вопросам похоронного дела” за комментарием. 

При этом хотим отметить, если бы журналисты и все россияне поднимали громкие скандалы после резонансных дел, заведённых на своих соотечественников, понимая, что идёт давление со стороны представителей власти, то в нашей стране было бы меньше нелепых задержаний, а сотрудники правоохранительных, надзорных и контролирующих органов трудились бы во благо Отечества честно и открыто. 

“ИНФОРМЕР” задал лидеру общественной организации “Русский блок” Геннадию Анатольевичу Басову вопрос:  “Геннадий Анатольевич, сейчас много говорят о резонансном деле журналиста Галунова, в котором, по его словам, замешана “кладбищенская мафия” и высокопоставленные правоохранители, что вы можете сказать по этому поводу с упором на наш город? Вы были участником резонансного дела в Севастополе, связанного с бизнесом на кладбищах, возможна ли ситуация, при которой в нашем городе могут сфабриковать заказное уголовное дело в пользу “кладбищенской мафии””? 

Вот, что нам ответил Геннадий Басов. Публикуем его позицию без “купюр”: 

“Смогут ли сфабриковать заказное уголовное дело? А вы думаете случайной была следующая ситуация. Работал себе директор предприятия, занимающийся ритуальными услугами двадцать лет, все у него было хорошо.  При том, что, наверное, только ленивый не говорил о теневых и преступных схемах на кладбищах.  Затем его убрали и тут началось. 

Посадили сначала одного директора предприятия, занявшего его должность, потом другого, пока тот снова не вернулся на свое место. Думаю, сажали бы и дальше, если бы он снова не вернулся на свою должность. Причем сажали по заявлению одного и того же лица и предъявляли всем идентичное слово в слово обвинение, а вот признавали виновным в абсолютно разных преступлениях.

Чтобы не быть голословным, выделю следующее, о сговоре высокопоставленных сотрудников прокуратуры и следственного комитета по «крышеванию» теневого бизнеса может говорить уже то, что в процессе суда по моему уголовному делу всплыло огромное количество фактов преступной деятельности лиц, выступавших на стороне обвинения. 

Однако и сейчас эти лица преспокойно занимаются своей противоправной деятельностью. Думаю, абсолютно уверенные в надежности «крыши». Знакомые мне журналисты в настоящее время проводят свое собственное расследование. Вы знаете, побывав вместе с ними несколько раз на кладбище, я поразился! Все не только как было, все принимает более глобальные масштабы.

Те же незаконные ларьки существенно обустроились, хотя руководству прокуратуры и следственного комитета хорошо известно о их незаконном существовании.

При этом надо сказать, что меня признали виновным как раз в том, что я якобы угрожал убрать эти незаконные ларьки коммерсантов. Скажете абсурд, ничего подобного, у меня в приговоре именно так и написано.

Государство не защищает противоправные интересы предпринимателей, однако в Севастополе если это кому-то будет очень нужно, то могут осудить и с такой формулировкой. Это делается, когда уже совсем ничего нет на обвиняемого. Если ничего нет, то и так сойдет, в случае чего что-нибудь подправят в суде. 

Мне, например, уже после оглашения, дважды меняли апелляционное определение. Естественно, оба этих судебных решения существенно отличаются от того, что зачитывалось в суде.

Акцент делаю на судах, потому что у меня есть все основания полагать, что именно там доводят все заказные уголовные дела до логического конца, лишая севастопольцев права на справедливое судебное разбирательство.

Возвращаясь к моему делу хочу отметить, что вряд ли сразу трое судей севастопольского городского суда не знают, что в стране существует закон о конкуренции и что один директор коммерческой организации не может быть «чиновником» для другого. 

Тем не менее вынесенное ими решение было явно в пользу кладбищенских деятелей и может считаться заведомо неправосудным. А вот случайно это произошло или нет, по-моему, совсем не трудно догадаться.

Более того, тогда еще не прошло и трех месяцев с момента вступления меня в должность директора предприятия, занимающегося ритуальными услугами, а ко мне уже приехал прокурор Нахимовского района Севастополя Гоголев и требовал от меня взять к себе заместителем предпринимателя Блох. Прокурор получил отказ, а уже через три месяца выступал в качестве государственного обвинителя по моему делу. 

Скажите, кто-то поверит в то, что этот прокурор не лоббирует интересы похоронного бизнеса?

Скажем такой факт из моего уголовного дела. Предприниматель совместно с сотрудниками полиции, чтобы сфабриковать уголовное дело, переводил деньги на счета предприятий, с которыми у нас были договоры, а после суда и мы, и представители общественности пытались выяснить судьбу этих денег. Однако встретили яростное сопротивление со стороны представителей фемиды. Судьба этих денег до сих пор не известна. Лично я не удивлюсь, если выяснится, что эти деньги осели в прокурорских карманах.

Естественно, никто в суде не смог объяснить, с какой целью почти полгода прослушивали мой телефон и записывали все мои разговоры, тем более, что в этих разговорах не было ничего, что можно было бы даже с натяжкой предъявить в суде. Зато из этого можно сделать вывод, что уже с момента вступления мною в должность сразу началась работа по сбору материалов, которые могли бы лечь в основу заказного дела.

Сегодня в Севастополе, как и три года назад, на кладбищах функционирует незаконный бизнес, он развивается и имеет покровителей. Естественно, он любит тишину, поэтому события в Москве вряд ли радуют как тех, кто ведет теневой бизнес, так и тех, кто его крышует.

Журналисты продолжают собирать материал об этой преступной деятельности. Первый документальный ролик уже вышел, а остальные материалы уже готовы, но при этом всем нам хотелось бы максимально привлечь журналистское сообщество к этой теме, так как я считаю, что за кладбищенской мафией скрывается организованное преступное сообщество, которое состоит не только из представителей криминального бизнеса и их высокопоставленных покровителей в МВД прокуратуре и следственном комитете, но и из представителей судейского сообщества, что делает их особенно уверенными в своей безнаказанности”. 

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

Польская Orlen потребует от российских поставщиков компенсации за грязную нефть
Польская Orlen потребует от российских поставщиков компенсации за грязную нефть

Председатель правления Orlen Даниель Обайтек заявил, что польский концерн потребует от российских поставщиков компенсаций как за понесённые убытки в связи …


В больнице Севастополя внедрена телемедицина
В больнице Севастополя внедрена телемедицина

В Севастопольском противотуберкулезном диспансере начато проведение телемедицинских консультаций. Теперь специалисты диспансера в режиме видеоконференций могут выходить на связь со своими …


«Я/Мы Геннадий Басов?»
«Я/Мы Геннадий Басов?»

6 июня в центре Москвы был задержан 36-летний журналист “Медузы” Иван Голунов, работающий в отделе расследований, за найденные у него наркотики, …


Вести Севастополь 18.06.2019
Вести Севастополь 18.06.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска: – 20 человек получили травмы на дорогах Севастополя. Итоги прошедшей недели – в рубрике “Сводка ГИБДД” – …


Севастопольские аграрии недовольны урожаем черешни
Севастопольские аграрии недовольны урожаем черешни

Так в хозяйстве «Качинский +» в Андреевке собрали лишь 77 тонн ягоды. Еще примерно столько же пока дозревает на ветках, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты