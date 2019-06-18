«Я/Мы Геннадий Басов?»

6 июня в центре Москвы был задержан 36-летний журналист “Медузы” Иван Голунов, работающий в отделе расследований, за найденные у него наркотики, однако работник СМИ отказался признавать свою вину. Несмотря на это, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ (“Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств”).

Генеральный директор “Медузы” Галина Тимченко, главный редактор Иван Колпаков выступили в защиту коллеги, посчитав, что наркотики журналисту подкинули из-за его профессиональной деятельности, а дело сфабриковали. Такого же мнения придерживался адвокат задержанного Дмитрий Джулай. Журналистское сообщество (по данным главреда “Медузы”, около 15 изданий, – прим. редакции) и общественные деятели подняли скандал, который вышел на федеральный уровень.

Они посчитали, что процедуру задержания и дальнейшие оперативные действия в отношении Голунова провели с грубыми нарушениями законодательства, а само “дело Голунова” – сфабриковано с целью воспрепятствования дальнейшей профессиональной деятельности журналиста.

По всей стране проходили акции, одиночные пикеты в поддержку работника СМИ.

11 июня на заседании Совета Федерации говорили о деле журналиста Ивана Голунова. Людмила Нарусова заявила о “постоянном вранье МВД” и предложила применить закон о защите от недостоверной информации, Алексей Пушков объявил, что доказательная база дела“вызывает вполне законные вопросы”, а спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала произошедшее “очень нехорошей историей” и пообещала “дальнейшую реакцию”.

По словам Матвиенко, дело Голунова – “это либо непрофессионализм, либо головотяпство, либо провокация”.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проинформировала главу государства Владимира Путина о задержании Ивана Голунова. При этом уточнила, что сообщила, что на момент рабочей встречи с ней 10 июня российский лидер был в курсе дела журналиста и отдал ряд поручений.

11 июня, как сообщил глава МВД Владимир Колокольцев, дело было закрыто в связи с недоказанностью вины, журналист был освобождён из-под домашнего ареста. Стало известно, что начальник УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции Андрей Пучков и начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции Юрий Девяткин будут отстранены от службы в МВД России.

“ИНФОРМЕР” не стал активно рассказывать о задержании коллеги из издания “Медуза”, так как посчитал, что подобные случаи – не единичны. Многим известно, что в различных регионах нашей страны, в том числе и Севастополе, доблестные сотрудники полиции и иные структуры, обладающие властью, то ли под давлением определённых сил, то ли из других побуждений фабрикуют дела, отправляют неугодных людей с активной гражданской позицией за решётку.

Так, например, в своё время лидер общественной организации “Русский блок”, участник февральско-мартовских событий 2014 года в Севастополе и Крыму Геннадий Басов оказался в тюрьме, так как, по всей видимости, кому-то своим неравнодушием ко всему и желанием добиться справедливости перешёл дорогу.

Геннадия Басова приговором суда первой инстанции в 2016 году сначала осудили на 9 лет колонии строгого режима и штрафом в 17 миллионов рублей за неизвестно какое “совершенное бездействие”.–>

Первый апелляционный суд вынес решение: оставить приговор в силе и увеличить штраф до 35 миллионов рублей. Второй апелляционный суд переквалифицировал статью, отменив предыдущие. Басова обвинили в покушении на мошенничество по статье 159 УК РФ, назначив наказание в виде лишения свободы 6 лет общего режима и штрафом в 700 000 рублей.

В октябре 2018 Геннадий Басов был освобожден по статье 80 УК РФ.

“ИНФОРМЕР” информационно поддерживал общественника, желая, чтобы расследование было максимально честным и открытым. Вот несколько статей о “деле Басова”:

“Не надейтесь, вы меня не сломаете!” Герой “Русской весны” Геннадий Басов на свободе

“Слава России!”, “Свободу Басову!”

Дело одного из самых ярких участников “Русской весны” уже в Москве

Заявление “Русского блока” о самом суровом тюремном сроке за всю историю России

Решение суда по делу Геннадия Басова вызвало шквал аплодисментов

В Севастополе Геннадию Басову в четвёртый раз меняют судебный приговор

Проинформируем, что Геннадий Басов был задержан во время попытки наладить работу в ритуальной сфере. 15 мая 2015 года он был назначен руководителем “Специализированной службы по вопросам похоронного дела”, в 2016 общественнику и государственному служащему был назначен приговор за якобы получение крупной взятки.

Известно, что журналист “Медузы” Иван Голунов, отличающийся активной гражданской позицией, как и Геннадий Басов, в день своего задержания Голунов успел передать черновик нового расследования о похоронном бизнесе своим коллегам. Проведя некую параллель, мы обратились к экс-директору “Специализированной службы по вопросам похоронного дела” за комментарием.

При этом хотим отметить, если бы журналисты и все россияне поднимали громкие скандалы после резонансных дел, заведённых на своих соотечественников, понимая, что идёт давление со стороны представителей власти, то в нашей стране было бы меньше нелепых задержаний, а сотрудники правоохранительных, надзорных и контролирующих органов трудились бы во благо Отечества честно и открыто.

“ИНФОРМЕР” задал лидеру общественной организации “Русский блок” Геннадию Анатольевичу Басову вопрос: “Геннадий Анатольевич, сейчас много говорят о резонансном деле журналиста Галунова, в котором, по его словам, замешана “кладбищенская мафия” и высокопоставленные правоохранители, что вы можете сказать по этому поводу с упором на наш город? Вы были участником резонансного дела в Севастополе, связанного с бизнесом на кладбищах, возможна ли ситуация, при которой в нашем городе могут сфабриковать заказное уголовное дело в пользу “кладбищенской мафии””?

Вот, что нам ответил Геннадий Басов. Публикуем его позицию без “купюр”:

“Смогут ли сфабриковать заказное уголовное дело? А вы думаете случайной была следующая ситуация. Работал себе директор предприятия, занимающийся ритуальными услугами двадцать лет, все у него было хорошо. При том, что, наверное, только ленивый не говорил о теневых и преступных схемах на кладбищах. Затем его убрали и тут началось.

Посадили сначала одного директора предприятия, занявшего его должность, потом другого, пока тот снова не вернулся на свое место. Думаю, сажали бы и дальше, если бы он снова не вернулся на свою должность. Причем сажали по заявлению одного и того же лица и предъявляли всем идентичное слово в слово обвинение, а вот признавали виновным в абсолютно разных преступлениях.

Чтобы не быть голословным, выделю следующее, о сговоре высокопоставленных сотрудников прокуратуры и следственного комитета по «крышеванию» теневого бизнеса может говорить уже то, что в процессе суда по моему уголовному делу всплыло огромное количество фактов преступной деятельности лиц, выступавших на стороне обвинения.

Однако и сейчас эти лица преспокойно занимаются своей противоправной деятельностью. Думаю, абсолютно уверенные в надежности «крыши». Знакомые мне журналисты в настоящее время проводят свое собственное расследование. Вы знаете, побывав вместе с ними несколько раз на кладбище, я поразился! Все не только как было, все принимает более глобальные масштабы.

Те же незаконные ларьки существенно обустроились, хотя руководству прокуратуры и следственного комитета хорошо известно о их незаконном существовании.

При этом надо сказать, что меня признали виновным как раз в том, что я якобы угрожал убрать эти незаконные ларьки коммерсантов. Скажете абсурд, ничего подобного, у меня в приговоре именно так и написано.

Государство не защищает противоправные интересы предпринимателей, однако в Севастополе если это кому-то будет очень нужно, то могут осудить и с такой формулировкой. Это делается, когда уже совсем ничего нет на обвиняемого. Если ничего нет, то и так сойдет, в случае чего что-нибудь подправят в суде.

Мне, например, уже после оглашения, дважды меняли апелляционное определение. Естественно, оба этих судебных решения существенно отличаются от того, что зачитывалось в суде.

Акцент делаю на судах, потому что у меня есть все основания полагать, что именно там доводят все заказные уголовные дела до логического конца, лишая севастопольцев права на справедливое судебное разбирательство.

Возвращаясь к моему делу хочу отметить, что вряд ли сразу трое судей севастопольского городского суда не знают, что в стране существует закон о конкуренции и что один директор коммерческой организации не может быть «чиновником» для другого.

Тем не менее вынесенное ими решение было явно в пользу кладбищенских деятелей и может считаться заведомо неправосудным. А вот случайно это произошло или нет, по-моему, совсем не трудно догадаться.

Более того, тогда еще не прошло и трех месяцев с момента вступления меня в должность директора предприятия, занимающегося ритуальными услугами, а ко мне уже приехал прокурор Нахимовского района Севастополя Гоголев и требовал от меня взять к себе заместителем предпринимателя Блох. Прокурор получил отказ, а уже через три месяца выступал в качестве государственного обвинителя по моему делу.

Скажите, кто-то поверит в то, что этот прокурор не лоббирует интересы похоронного бизнеса?

Скажем такой факт из моего уголовного дела. Предприниматель совместно с сотрудниками полиции, чтобы сфабриковать уголовное дело, переводил деньги на счета предприятий, с которыми у нас были договоры, а после суда и мы, и представители общественности пытались выяснить судьбу этих денег. Однако встретили яростное сопротивление со стороны представителей фемиды. Судьба этих денег до сих пор не известна. Лично я не удивлюсь, если выяснится, что эти деньги осели в прокурорских карманах.

Естественно, никто в суде не смог объяснить, с какой целью почти полгода прослушивали мой телефон и записывали все мои разговоры, тем более, что в этих разговорах не было ничего, что можно было бы даже с натяжкой предъявить в суде. Зато из этого можно сделать вывод, что уже с момента вступления мною в должность сразу началась работа по сбору материалов, которые могли бы лечь в основу заказного дела.

Сегодня в Севастополе, как и три года назад, на кладбищах функционирует незаконный бизнес, он развивается и имеет покровителей. Естественно, он любит тишину, поэтому события в Москве вряд ли радуют как тех, кто ведет теневой бизнес, так и тех, кто его крышует.

Журналисты продолжают собирать материал об этой преступной деятельности. Первый документальный ролик уже вышел, а остальные материалы уже готовы, но при этом всем нам хотелось бы максимально привлечь журналистское сообщество к этой теме, так как я считаю, что за кладбищенской мафией скрывается организованное преступное сообщество, которое состоит не только из представителей криминального бизнеса и их высокопоставленных покровителей в МВД прокуратуре и следственном комитете, но и из представителей судейского сообщества, что делает их особенно уверенными в своей безнаказанности”.