Яндекс все?...

После требований ФСБ к «Яндексу» передать ключи от шифрования пользователи могут выбрать стратегию пассивного протеста и перейти на другие сервисы. Об этом заявил координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев, сообщает телеканал «360».

«Пользователи испытывают громадное недоверие к государственным органам. В частности, к тем, кто ведет расследования по подобным делам. Это не общероссийский тренд, он характерен и для многих зарубежных стран. Пользователи опасаются за свою конфиденциальность и за избыточный доступ правоохранителей к тайне их жизни. Пользователи выбирают стратегию пассивного сопротивления», – заявил Парфентьев.

По его словам, люди мигрируют из ставшего для них небезопасного сервиса в более безопасный.

Надо также понимать, что доступ к другим порталам также могут иметь иностранные правоохранительные органы, но «эта опасность в силу территориального принципа рассматривается пользователями как намного меньшая, чем возможности локальных претензий».

Координатор Центра безопасного интернета заметил, что удаление всей личной информации с сервиса не гарантирует пользователю того, что его данные позже не будут восстановлены.

«Случаи, когда правоохранители вытаскивали ранее удаленную информацию программно-техническим способом, известны», – заключил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ФСБ потребовала от компании «Яндекс» предоставить ей ключи шифрования от «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска». Сделать это компания отказалась.

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