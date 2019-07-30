«Яндекс» перейдёт под контроль государства через два месяца

30 июля 2019     12
«Яндекс» перейдёт под контроль государства через два месяца

Крупнейшая российская интернет-компания «Яндекс» в ближайшее время может стать государственной. Такое мнение высказали аналитики инвесткомпании «Ренессанс Капитал», комментируя внесенный в Госдуму  законопроект о «значимых» интернет-ресурсах.

«Данный проект закона — это элемент давления на Яндекс накануне предстоящих в ближайшие два месяца переговоров. Никто не хочет, чтобы законопроект прошел, но он представляет собой инструмент, которые заставит компанию согласиться на изменения. В связи с этим переход контроля Яндекс в руки государственного акционера выглядит неизбежным», — отмечают аналитики.

По предположениям экспертов, в роли государственного акционера Яндекса могут выступить «Газпром», Сбербанк, ВТБ и РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций).

Глава Сбербанка Герман Греф выступает против перехода Яндекса под контроль государства, однако в «Ренессанс Капитале» полагают, что защитить компанию ему не удастся.

Многочисленные сервисы Яндекса, действующие в России и других странах, принадлежат головной структуре Yandex N.V., зарегистрированной в Нидерландах.

Крупнейшим акционером Yandex N.V. является российский бизнесмен Аркадий Волож, с 2016 года имеющий также гражданство Мальты. Ему принадлежит 10,1 процента акций компании. Но за счет того, что бумаги холдинга поделены на два типа, он распоряжается 48,4 процента голосов. Остальные акции принадлежат топ-менеджерам, иностранным инвестфондам, а также торгуются на биржах.

 


Вторник, 30 июля 2019 г. 671

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

«Яндекс» перейдёт под контроль государства через два месяца
«Яндекс» перейдёт под контроль государства через два месяца

Крупнейшая российская интернет-компания «Яндекс» в ближайшее время может стать государственной. Такое мнение высказали аналитики инвесткомпании «Ренессанс Капитал», комментируя внесенный в …


За последние полгода зарегистрировано десятки смертей россиян, приезжавших на отдых в турецкую Анталью
За последние полгода зарегистрировано десятки смертей россиян, приезжавших на отдых в турецкую Анталью

За последние полгода зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, приезжавших на отдых в турецкую Анталью. Об этом сообщил генконсул РФ в …


Теннисистка Кузнецова получила американскую визу
Теннисистка Кузнецова получила американскую визу

13:59 Российская теннисистка Светлана Кузнецова сообщила, получила визу для въезда в США. ©AFP7/ZUMAPRESS.com globallookpress.com Соответствующее фото 34-летняя спортсменка опубликовала в …


Курсанты ЧВВМУ отправятся в Кронштадт на учебном корабле «Перекоп»
Курсанты ЧВВМУ отправятся в Кронштадт на учебном корабле «Перекоп»

Курсантам Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова и Севастопольского Президентского кадетского училища (филиала Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге) предстоит …


В Евпатории на проспекте Победы сгорели 4 торговых павильона
В Евпатории на проспекте Победы сгорели 4 торговых павильона

Пожар начался ночью – горели четыре павильона и крыша соседнего кафе. Общая площадь горения составила 75 кв. м. Была угроза, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты