«Яндекс» рассказал, как россияне ищут фильмы, если не помнят их название

21 августа 2019     7
«Яндекс» рассказал, как россияне ищут фильмы, если не помнят их название

Поисковик изучил около 18 миллионов запросов и выяснил закономерности и популярные слова.

В блоге Яндекса рассказали о результатах: чаще всего в запросах встречаются обозначения действующих лиц: девушка и парень, мужчина и женщина или просто — человек.

Потом следуют слова, которые определяют героев по семейной роли: муж, жена, брат, сестра, вдова, затем — по профессии и национальности.

Самые популярные глаголы в поиске — убивать, умирать, находить, жить, попадать (куда-то — например, в ад или в мир фей); места — школа, город, тюрьма, лес, остров; опознавательные признаки — рука, голова, деньги и волосы.

Фильмы производства разных стран тоже имеют свои особенные метки: в представлениях пользователей о российском кино часто встречаются подруги и менты; о турецком — невесты и богатые парни; об индийском — братья и крокодилы.

«В китайских фильмах дерутся и летают, в советских — пьют и поют, в американских — худеют, переезжают и попадают в тюрьму», — сообщили исследователи.

Среди запросов (орфография сохранена): «как называется китайский фильм, где ученики учат стиль жабы сараконожка змеи», «индийский фильм про то, как мужчина начал танцевать с женой»«советский фильм, в котором главный герой кричит – вы не люди, вы рабы»«русский сериал, где мужика посадили, и он на зоне открыл ателье»«американский фильм, где главная героиня блондинка, которая постоянно выпивает».

В жанрах тоже есть свои наборы клише: «как называется ужастик, где семья переезжает в новый дом и дед охраняет дом и говорит мой дом»«старый боевик, где мстила девушка в пустыне на харлее»«комедия, где бабка и ленивец прыгают с парашюта» и другое.


Среда, 21 августа 2019 г. 630

Источник: Портал Информер

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