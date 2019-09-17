Яркая дискотека под открытым небом в Севастополе

17 сентября 2019     16
Яркая дискотека под открытым небом в Севастополе

Популярное событие формата open-air – Фестиваль красок ColorFest* – приезжает в Севастополь: любимая танцевальная музыка, килограммы натуральной краски, сотни людей в белом и яркие фотографии на память!

На сцену выйдут ди-джеи и МС – под их музыку устоять на месте будет сложно, а общение с публикой обеспечит позитивный настрой.

Самый ожидаемый момент фестиваля — массовый красочный залп: в одно мгновение участники подбросят вверх краску самых разных цветов, создав в небе разноцветное облако.

Кстати, краска абсолютно безопасна: у нее натуральный состав.

ColorFest — это тот фестиваль, где все равны, независимо от цвета кожи, национальности, возраста и пола.

На фестивале нет места курению и алкоголю — только здравый рассудок и чистые эмоции, светлые чувства и живое общение!

 

Без возрастных ограничений (0+).

Вход свободный!

Начало фестиваля в 18:00 в эко-парке «Лукоморье» (ул. Тарутинская, 38).

Арт-проект «Вместе Зажигаем» – крупнейший в России организатор фестивалей из Санкт-Петербурга, который появился в 2011 году, за восемь лет существования провел тысячи мероприятий в более чем 400 городах.


Вторник, 17 сентября 2019 г. 170

Источник: Портал Информер

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