Яценюк вместе с семьей покинул страну

3 июня 2019     9
Яценюк вместе с семьей покинул страну

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк вместе с родными покинул страну. Он даже смог получить новое гражданство.

«На Украине сообщили о побеге бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и его семьи из страны», — информирует News.ru. Согласно информации издания, родители, сестра и две дочери Яценюка уже давным-давно уехали и получили гражданство США. Что касается самого политика и его супруги, то они, по неподтвержденным данным, получили паспорт небольшого островного государства Вануату и тоже уехали за границу.

Источник: Портал Информер

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