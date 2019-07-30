10 самых успешных российских звезд до 40 лет по версии Forbes

30 июля 2019     18
10 самых успешных российских звезд до 40 лет по версии Forbes

Forbes составил ежегодный рейтинг самых успешных молодых знаменитостей России. Мы представляем первую десятку.

1Хабиб Нурмагомедов

После 11 боев в UFC, главного промоушена в смешанных единоборствах, Нурмагомедов сохраняет ноль в графе поражений. Долгожданный бой с Конором Макгрегором, завершившийся шумной дракой (Хабиб позднее выплатил рекордный для лиги штраф в $750 000), сделал Хабиба долларовым мультимиллионером.

2. Ольга Бузова

Аккаунт бывшей участницы шоу «Дом-2» в Instagram – самый популярный среди российских знаменитостей, насчитывает более 16 млн подписчиков. В октябре 2017 года она  выпустила дебютный альбом «Под звуки поцелуев».

Весной 2018-го Бузова объявила о выпуске собственной криптовалюты Buzcoin.

Летом того же года открыла ресторан BuzFOOD в центре Москвы. Выступает лицом рекламных кампаний нескольких крупных брендов. Среди них контракты с Райффайзенбанком, Head & Shoulders (Procter & Gamble), Johnson & Johnson и др. По оценке Forbes, суммы контрактов варьируются от $200 000 до $500 000.

3. Александр Овечкин

С 8 лет занимается хоккеем, в 16 лет дебютировал в российской хоккейной Суперлиге в составе московского «Динамо». В 2004 году был выбран под первым номером на драфте НХЛ.

В 2018-м впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли. Овечкина признали самым ценным игроком плей-офф.

В октябре 2018-го было объявлено о партнерстве Овечкина с производителем видеоигр Wargaming. Компания использовала образ спортсмена для визуализации и озвучки нескольких персонажей World of Warships.

4. Егор Крид

Родился в семье бизнесмена Николая Булаткина, владельца крупнейшей в стране фабрики по переработке орехов. После окончания школы переехал в Москву, где поступил в академию имени Гнесиных на продюсера, но стал так популярен, что не смог завершить обучение.

В 17 лет его пригласили на лейбл Black Star Inc. Весной 2018-го стал главным героем реалити «Холостяк».

В марте 2019-го не продлил контракт с Black Star. В июне подписал дистрибуционное соглашение с Warner Music Russia.

5. Баста

Василий Вакуленко – исполнитель, основатель лейбла Gazgolder, продюсер, актер, режиссер. В 2014 году его творческое объединение выпустило одноименный фильм, где Баста сыграл главную роль.

Баста продает одежду под брендом «Газгольдер».

В 2015 году стал наставником в четвертом сезоне «Голоса», а в 2018-м – в шоу «Голос.Дети» и седьмом «Голосе».

6. Дима Билан

Дважды принимал участие в «Евровидении»: в 2006 году занял 2-е место, в 2008 году – первое. Входил в число наставников «Голоса» в пяти сезонах из восьми. Заслуженный артист Ингушетии и Чечни, народный артист Кабардино-Балкарии. В прошлом году выпустил два клипа, которые в сумме на YouTube набрали более 66 млн. В 2019 году стал амбассадором Mercedes-Benz.

7. Тимати

Тимур Ильдарович Юнусов в 2004 году участвовал в «Фабрике звезд». Глава основанного в 2006-м продюсерского центра Black Star Inc.

Коллекция немузыкальных активов Black Star включает бренд модной одежды, тату-салон, барбершоп, автомойку и 31 ресторан Black Star Burger в России, Белоруссии, Армении, Азербайджане и Киргизии.

Открытие первой точки на Новом Арбате сопровождалось 30-метровыми очередями.

На президентских выборах в 2018-м во второй раз стал доверенным лицом Владимира Путина (впервые был в 2012 году).

8. Ирина Шейк

Ирина Шайхлисламова родом из маленького городка в Челябинской области. После победы на региональном конкурсе красоты начала карьеру модели. Познакомилась со скаутом международного агентства, который искал моделей в России и на Украине. Первым крупным контрактом стала реклама белья Intimissimi (сотрудничает по сей день), потом Guess, Lacoste, La Perla.

Также в ее арсенале контракты с испанским обувным брендом XTI, косметическим Avon, спортивным Nike и др. На сегодня выступает лицом Burberry, Versace, Moschino и др. Не раз появлялась на обложках мировых изданий.

9. Артем Дзюба

Чемпион России по футболу 2018/2019 в составе «Зенита», лучший игрок сезона по версии Российского футбольного союза и по итогам опроса футболистов клубов Российской премьер-лиги, проведенного «Спорт-Экспрессом».

На 2019 год заключил контракт с компанией известного агента Жорже Мендеша (среди его клиентов — Криштиану Роналду) для переговоров о переходе в зарубежный клуб.

10. Полина Гагарина

Победительница «Фабрики звезд-2» в 2015-ом заняла второе место на «Евровидении». Была наставником в проекте «Голос». В начале 2018 года Гагарина зарегистрировалась в качестве доверенного лица Владимира Путина и вошла в состав движения Putin Team. В 2018-м подписала контракты с «Черным жемчугом» и Danone.

Стоимость контракта подобного масштаба эксперты, опрошенные Forbes, оценивают в $200 000. В Instagram более 7 млн подписчиков. 

Источник: Портал Информер

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