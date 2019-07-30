10 самых успешных российских звезд до 40 лет по версии Forbes

Forbes составил ежегодный рейтинг самых успешных молодых знаменитостей России. Мы представляем первую десятку.

1. Хабиб Нурмагомедов

После 11 боев в UFC, главного промоушена в смешанных единоборствах, Нурмагомедов сохраняет ноль в графе поражений. Долгожданный бой с Конором Макгрегором, завершившийся шумной дракой (Хабиб позднее выплатил рекордный для лиги штраф в $750 000), сделал Хабиба долларовым мультимиллионером.

2. Ольга Бузова

Аккаунт бывшей участницы шоу «Дом-2» в Instagram – самый популярный среди российских знаменитостей, насчитывает более 16 млн подписчиков. В октябре 2017 года она выпустила дебютный альбом «Под звуки поцелуев».

Весной 2018-го Бузова объявила о выпуске собственной криптовалюты Buzcoin.

Летом того же года открыла ресторан BuzFOOD в центре Москвы. Выступает лицом рекламных кампаний нескольких крупных брендов. Среди них контракты с Райффайзенбанком, Head & Shoulders (Procter & Gamble), Johnson & Johnson и др. По оценке Forbes, суммы контрактов варьируются от $200 000 до $500 000.

3. Александр Овечкин

С 8 лет занимается хоккеем, в 16 лет дебютировал в российской хоккейной Суперлиге в составе московского «Динамо». В 2004 году был выбран под первым номером на драфте НХЛ.

В 2018-м впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли. Овечкина признали самым ценным игроком плей-офф.

В октябре 2018-го было объявлено о партнерстве Овечкина с производителем видеоигр Wargaming. Компания использовала образ спортсмена для визуализации и озвучки нескольких персонажей World of Warships.

4. Егор Крид

Родился в семье бизнесмена Николая Булаткина, владельца крупнейшей в стране фабрики по переработке орехов. После окончания школы переехал в Москву, где поступил в академию имени Гнесиных на продюсера, но стал так популярен, что не смог завершить обучение.

В 17 лет его пригласили на лейбл Black Star Inc. Весной 2018-го стал главным героем реалити «Холостяк».

В марте 2019-го не продлил контракт с Black Star. В июне подписал дистрибуционное соглашение с Warner Music Russia.

5. Баста

Василий Вакуленко – исполнитель, основатель лейбла Gazgolder, продюсер, актер, режиссер. В 2014 году его творческое объединение выпустило одноименный фильм, где Баста сыграл главную роль.

Баста продает одежду под брендом «Газгольдер».

В 2015 году стал наставником в четвертом сезоне «Голоса», а в 2018-м – в шоу «Голос.Дети» и седьмом «Голосе».

6. Дима Билан

Дважды принимал участие в «Евровидении»: в 2006 году занял 2-е место, в 2008 году – первое. Входил в число наставников «Голоса» в пяти сезонах из восьми. Заслуженный артист Ингушетии и Чечни, народный артист Кабардино-Балкарии. В прошлом году выпустил два клипа, которые в сумме на YouTube набрали более 66 млн. В 2019 году стал амбассадором Mercedes-Benz.

7. Тимати

Тимур Ильдарович Юнусов в 2004 году участвовал в «Фабрике звезд». Глава основанного в 2006-м продюсерского центра Black Star Inc.

Коллекция немузыкальных активов Black Star включает бренд модной одежды, тату-салон, барбершоп, автомойку и 31 ресторан Black Star Burger в России, Белоруссии, Армении, Азербайджане и Киргизии.

Открытие первой точки на Новом Арбате сопровождалось 30-метровыми очередями.

На президентских выборах в 2018-м во второй раз стал доверенным лицом Владимира Путина (впервые был в 2012 году).

8. Ирина Шейк

Ирина Шайхлисламова родом из маленького городка в Челябинской области. После победы на региональном конкурсе красоты начала карьеру модели. Познакомилась со скаутом международного агентства, который искал моделей в России и на Украине. Первым крупным контрактом стала реклама белья Intimissimi (сотрудничает по сей день), потом Guess, Lacoste, La Perla.

Также в ее арсенале контракты с испанским обувным брендом XTI, косметическим Avon, спортивным Nike и др. На сегодня выступает лицом Burberry, Versace, Moschino и др. Не раз появлялась на обложках мировых изданий.

9. Артем Дзюба

Чемпион России по футболу 2018/2019 в составе «Зенита», лучший игрок сезона по версии Российского футбольного союза и по итогам опроса футболистов клубов Российской премьер-лиги, проведенного «Спорт-Экспрессом».

На 2019 год заключил контракт с компанией известного агента Жорже Мендеша (среди его клиентов — Криштиану Роналду) для переговоров о переходе в зарубежный клуб.

10. Полина Гагарина

Победительница «Фабрики звезд-2» в 2015-ом заняла второе место на «Евровидении». Была наставником в проекте «Голос». В начале 2018 года Гагарина зарегистрировалась в качестве доверенного лица Владимира Путина и вошла в состав движения Putin Team. В 2018-м подписала контракты с «Черным жемчугом» и Danone.

Стоимость контракта подобного масштаба эксперты, опрошенные Forbes, оценивают в $200 000. В Instagram более 7 млн подписчиков.

Источник: Портал Информер