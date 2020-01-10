100-летние севастопольцы будут получать на день рождения по 10 тысяч рублей

С 2020 года региональная единовременная денежная помощь севастопольцам, которым исполнилось 100 и более лет, увеличена до 10 тысяч рублей. Об этом сообщила директор Севастопольского городского комплексного центра социального обслуживания Наталья Авсейкова.

«В рамках госпрограммы «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения» в нашем городе оказывается единовременная денежная помощь долгожителям.

В прошлом году размер такой выплаты составлял 4 тысячи 600 рублей. С этого года выплата увеличена и тем, кому исполнится 100 и более лет, начиная с 1 января текущего года получат ко дню рождения уже 10 тысяч рублей», — цитирует директора учреждения пресс-служба правительства Севастополя.

По ее словам, для получения пособия долгожителю либо его законному представителю необходимо обратиться в Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания по ул.Хрусталева, 27.

«Для назначения выплаты необходим минимальный пакет документов. Поскольку все виды денежной помощи носят заявительный характер, следует заполнить заявление, а к нему приложить копию паспорта и СНИЛС. Деньги долгожитель получает наличными в кассе учреждения. В прошлом году такую помощь получили 18 севастопольцев», — отметила Наталья Авсейкова.

Руководитель комплексного центра особо подчеркнула, что денежную выплату можно получить и после дня рождения, вплоть до конца 2020 года.







Пятница, 10 января 2020 г. 264

Источник: Портал Информер