100-летние севастопольцы будут получать на день рождения по 10 тысяч рублей

10 января 2020     16
100-летние севастопольцы будут получать на день рождения по 10 тысяч рублей

С 2020 года региональная единовременная денежная помощь севастопольцам, которым исполнилось 100 и более лет, увеличена до 10 тысяч рублей. Об этом сообщила директор Севастопольского городского комплексного центра социального обслуживания Наталья Авсейкова.

«В рамках госпрограммы «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения» в нашем городе оказывается единовременная денежная помощь долгожителям.

В прошлом году размер такой выплаты составлял 4 тысячи 600 рублей. С этого года выплата увеличена и тем, кому исполнится 100 и более лет, начиная с 1 января текущего года получат ко дню рождения уже 10 тысяч рублей», — цитирует директора учреждения пресс-служба правительства Севастополя. 

По ее словам, для получения пособия долгожителю либо его законному представителю необходимо обратиться в Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания по ул.Хрусталева, 27.

«Для назначения выплаты необходим минимальный пакет документов. Поскольку все виды денежной помощи носят заявительный характер, следует заполнить заявление, а к нему приложить копию паспорта и СНИЛС. Деньги долгожитель получает наличными в кассе учреждения. В прошлом году такую помощь получили 18 севастопольцев», — отметила Наталья Авсейкова.

Руководитель комплексного центра особо подчеркнула, что денежную выплату можно получить и после дня рождения, вплоть до конца 2020 года.



Пятница, 10 января 2020 г. 264

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Трамп передал поздравление с днем рождения Ким Чен Ыну
Трамп передал поздравление с днем рождения Ким Чен Ыну

Президент США Дональд Трамп поздравил с днем рождения лидера КНДР Ким Чен Ына, которому 8 января исполнилось 36 лет. Свое …


Кому в 2020 году повысят зарплату
Кому в 2020 году повысят зарплату

Работодатели из сфер ритейла, производства и строительства с большой вероятностью повысят зарплату своим сотрудникам в 2020 году. Такой прогноз делают …


100-летние севастопольцы будут получать на день рождения по 10 тысяч рублей
100-летние севастопольцы будут получать на день рождения по 10 тысяч рублей

С 2020 года региональная единовременная денежная помощь севастопольцам, которым исполнилось 100 и более лет, увеличена до 10 тысяч рублей. Об этом сообщила директор Севастопольского …


Вслед за прожиточным минимумом пенсионера выросла и региональная доплата
Вслед за прожиточным минимумом пенсионера выросла и региональная доплата

В связи с тем, что с 1 января этого года в Севастополе был увеличен прожиточный минимум пенсионера, изменилась и величина …


При реконструкции Большой Морской строители снова порвали кабель и оставили горожан без света
При реконструкции Большой Морской строители снова порвали кабель и оставили горожан без света

Почти полтора часа пришлось провести без электричества тем, кто живет и работает в историческом центре города: на улицах Генерала Петрова, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты