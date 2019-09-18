«100 городов России» в Севастополе

18 сентября 2019     19
«100 городов России» в Севастополе

19-22 сентября в Севастополе пройдет Всероссийский инновационный фестиваль детско-юношеского творчества «100 городов России».

Фестиваль пройдет на концертных площадках Севастополя, познакомит жителей и гостей города с талантливыми детьми и молодежью из Республики Якутии, Республики Крым, Московской, Рязанской, Тверской, Ярославской, Ивановской областей, Москвы и Севастополя.

Запланированы благотворительные акции для детей из детских домов, мастер-классы для педагогов и участников, открытые дискуссионные площадки, презентационные концерты народных, хореографических, театральных коллективов.

Фестиваль был учрежден в октябре 2008 года РОО СЗЖ «Женщины нашего города», как некоммерческий социально-значимый просветительский проект, являясь единым творческим пространством для всех талантливых детей и творческой молодежи разных регионов нашей станы, включая ребят с ограниченными возможностями здоровья, из детских домов и коррекционных школ.

Фестиваль реализуется силами Региональной общественной организации при участии административных структур.

Ежегодно в марте гала-концерт Фестиваля собирал более 350 участников – победителей региональных отборочных туров в Большом конференц-зале Администрации Президента.

В рамках Фестиваля участниками даны концерты для жителей города Севастополя, прошли встречи с военнослужащими ЧВМФ, акции памяти с участием ветеранов ЧВМФ, пресс-конференции и образовательные мастер-классы.


Среда, 18 сентября 2019 г. 79

Источник: Портал Информер

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