100 детей Севастополя танцевали и прызвали пешеходов использовать световозвращающие элементы

28 января 2020     9
100 детей Севастополя танцевали и прызвали пешеходов использовать световозвращающие элементы

 

В рамках общегородского декадника «Засветись, Севастополь!» школьники вместе с родителями нашили световозвращающие полоски на верхнюю одежду и продемонстрировали свою видимость в тематическом танце.

 

Стартовало мероприятие с приветственного слова автоинспекторов, которые напомнили, для чего необходимо носить световозвращающие элементы и одежду с яркими аксессуарами.

 

С наступлением сумерек началось настоящее световое представление, которое подготовили ребята вместе со своими педагогами.

Юные танцоры в свете фар патрульных автомобилей и под звуки зажигательных музыкальных композиций смогли погрузить прохожих и гостей мероприятия в незабываемую атмосферу творчества и дорожной безопасности.

Танцевальный флешмоб длился около пяти минут, но за это время каждый прохожий смог убедиться в необходимости и пользе световозвращающих элементов.

 

Завершился флешмоб общей фотографей школьников, их родителей и автоинспекторов с уникальным хештегом #ЗасветисьСевастополь, который был выполнен из световозвращающей ленты.



Вторник, 28 января 2020 г. 55

Источник: Портал Информер

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