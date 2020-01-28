100 детей Севастополя танцевали и прызвали пешеходов использовать световозвращающие элементы

В рамках общегородского декадника «Засветись, Севастополь!» школьники вместе с родителями нашили световозвращающие полоски на верхнюю одежду и продемонстрировали свою видимость в тематическом танце.
Стартовало мероприятие с приветственного слова автоинспекторов, которые напомнили, для чего необходимо носить световозвращающие элементы и одежду с яркими аксессуарами.
С наступлением сумерек началось настоящее световое представление, которое подготовили ребята вместе со своими педагогами.
Юные танцоры в свете фар патрульных автомобилей и под звуки зажигательных музыкальных композиций смогли погрузить прохожих и гостей мероприятия в незабываемую атмосферу творчества и дорожной безопасности.
Танцевальный флешмоб длился около пяти минут, но за это время каждый прохожий смог убедиться в необходимости и пользе световозвращающих элементов.
Завершился флешмоб общей фотографей школьников, их родителей и автоинспекторов с уникальным хештегом #ЗасветисьСевастополь, который был выполнен из световозвращающей ленты.
Вторник, 28 января 2020 г. 55
Источник: Портал Информер