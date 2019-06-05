100 чудес Севастополя

5 июня 2019     26
100 чудес Севастополя

Впервые в Севастополе состоится фестиваль экскурсий «100 чудес Севастополя». Мероприятие пройдет 8 июня на площади Нахимова.

В рамках фестиваля гости и жители Севастополя смогут увидеть презентации авторских экскурсий, новых природных маршрутов, а также традиционных маршрутов, пользующихся спросом среди тех, кто желают узнать регион ближе, почувствовать его колорит, гостеприимство, прикоснуться к истории легендарного города и не менее легендарных личностей, связанных с судьбой города.

Основная цель – создание экскурсионного кластера, формирование качественного туристского продукта, ярких событий, привлекательного имиджа Севастополя, популяризация историко-культурного наследия города-героя.

Фестиваль «100 чудес Севастополя» пройдет при поддержке правительства Севастополя, регионального отделения Российского Союза Туриндустрии в Крыму и Севастополе, Ассоциации «Туристический альянс Крыма».

Главными локациями фестиваля станут пл. Нахимова – летняя концертная эстрада «Ивушка» – «Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический» – эко-парк «Лукоморье».

Источник: Портал Информер

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