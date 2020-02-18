12 мая в Ялте, в гостинице «Ялта-интурист» откроется выставка «Гостиница-Ресторан-Кафе» (Hotel-Restaurant-Cafe) — международная выставка комплексного оснащения HoReCa
Новости партнеров
Олег Широков
Источник: Крымские новости
12 мая в Ялте, в гостинице «Ялта-интурист» откроется выставка «Гостиница-Ресторан-Кафе» (Hotel-Restaurant-Cafe) — международная выставка комплексного оснащения HoReCa
Олег Широков
Источник: Крымские новости
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12-14 марта в Ялте пройдет выставка «HoReCa»
12 мая в Ялте, в гостинице «Ялта-интурист» откроется выставка «Гостиница-Ресторан-Кафе» (Hotel-Restaurant-Cafe) — международная выставка комплексного оснащения HoReCa Новости партнеров Олег …
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В Севастополе превышен эпидемиологический порог по ОРВИ
Заболеваемость респираторными инфекциями выше уровня эпидемического порога на 16,5%. В Севастополе на карантин закрыт 61 класс в 27 школах и …
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В Севастополе 4 мая торжественно захоронят останки 400 красноармейцев
В 2020 году в Севастополе приведут в порядок 26 воинских захоронений. В этом списке и братская могила танкистов на Красной …
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В Симферополе адвокат получила срок за мошенничество в крупном размере
Адвокат в Симферополе признана виновной в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Женщина обманным путем выманила у своего клиента …
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ФСБ задержала в Керчи двоих подозреваемых в подготовке теракта
По данным спецслужб, задержанные готовились провести два теракта в образовательных учреждениях Керчи. У подозреваемых 2003 и 2004 года рождения изъяты …