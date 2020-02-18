12-14 марта в Ялте пройдет выставка «HoReCa»

12 мая в Ялте, в гостинице «Ялта-интурист» откроется выставка «Гостиница-Ресторан-Кафе» (Hotel-Restaurant-Cafe) — международная выставка комплексного оснащения HoReCa

12-14 марта в Ялте пройдет выставка «HoReCa» 12 мая в Ялте, в гостинице «Ялта-интурист» откроется выставка «Гостиница-Ресторан-Кафе» (Hotel-Restaurant-Cafe) — международная выставка комплексного оснащения HoReCa Новости партнеров Олег …



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