13 января в Севастополе начинаются выплаты региональной социальной доплаты к пенсии

10 января 2020     8
13 января в Севастополе начинаются выплаты региональной социальной доплаты к пенсии

С января 2020 года в Севастополе на замену федеральной вводится региональная социальная доплата к пенсии, выплату которой будут осуществлять органы соцзащиты.

Севастопольские пенсионеры, у которых доход ниже прожиточного минимума, региональную доплату к пенсии начнут получать уже с 13 января.

Об этом сообщила заместитель начальника отдела предоставления соцвыплат департамента труда и социальной защиты населения Людмила Воробьева.

«В связи с тем, что прожиточный минимум пенсионера устанавливается с 1 января 2020 года, выплата региональной социальной доплаты к пенсии будет осуществлена через отделения банков 13 января. В этот же день пенсионеры, которым пенсия положена в период с 4 по 13 января, получат РСД через почтовые отделения связи. А за период с 14 по 23 января — согласно графику доставки пенсии. В последующем, начиная с февраля выплата региональной социальной доплаты будет синхронизирована с пенсией», – сказала Воробьева.

По её словам, в случае, если получатель РСД по собственному желанию решит изменить способ выплаты, ему необходимо обратиться с заявлением в районное управление труда социальной защиты населения по месту жительства или по месту пребывания.

Людмила Воробьева напомнила, что региональная социальная доплата устанавливается пенсионеру в случае, если общая сумма его материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума.«С 1 января 2020 года величина прожиточного минимума пенсионера в Севастополе составит 9 тысяч 597 рублей, что в целом превышает показатель по Российской Федерации. При этом, при подсчете общей суммы материального обеспечения неработающего пенсионера, помимо самой пенсии, учитываются и дополнительное материальное обеспечение, ЕДВ, иные меры соцподдержки, а также денежный эквивалент льгот», — отметила Воробьева.

Она особо подчеркнула, что пенсионерам, которым Пенсионный фонд уже установил и выплатил федеральную социальную доплату к пенсии по 31 декабря 2019 года включительно, подавать заявление на установление региональной доплаты не требуется. Для этих пенсионеров выплата будет продолжена органами социальной защиты в беззаявительном порядке.



Пятница, 10 января 2020 г. 94

Источник: Портал Информер

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