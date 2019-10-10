14 октября в Крыму и Севастополе отключат аналоговое телевидение

14 октября Крым и Севастополь переходит на новый формат телевещания. После отключения на аналоговых частотах еще неделю будет транслироваться ролик, информирующий о переходе полуострова на цифровое ТВ. Каналы, не входящие в состав цифровых мультиплексов, как и региональные, продолжат аналоговое вещание.

При переходе на «цифру» стоит обзавестись оборудованием, которое поддерживает стандарт DVB-T2. Также необходимо проверить антенну на способность принимать цифровой сигнал, которая зависит от удаленности от телебашни, мощности передатчика, рельефа, помех и прочих факторов.

При желании можно продолжить принимать аналоговый сигнал вместе с цифровым. Для этого понадобится всеволновая антенна.

В свою очередь по всем вопросам подключения стоит обращаться на региональную горячую линию 8 800 506 00 08 или по круглосуточному номеру 8 (800) 220-20-02. Звонок по России бесплатный.







Четверг, 10 октября 2019 г. 140

Источник: Портал Информер