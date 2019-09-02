15 лет назад случился самый страшный теракт в истории России (ВИДЕО)

Трехчасовой документальный фильм называется «Беслан. Помни».

«15 лет назад здесь случился самый страшный теракт в нашей истории. В этом выпуске мы покажем людей, которые продолжают жить нормальной жизнью, как бы сильно по ним этот теракт ни ударил. Мы покажем, что Беслан — это не только кошмар 2004 года, но и очень сильные люди, которые уже полтора десятилетия ведут героическую борьбу за свое здоровье и счастье», — рассказывает журналист, представляя фильм.

Фильм на YouTube- канале «вДудь» за час посмотрели более 100 тыс. человек. В комментариях к ленте «Беслан. Помни» в основном позитивные комментарии и благодарность в адрес автора фильма.

Сам Дудь в анонсе говорит, что чем чаще и громче напоминать про Беслан, тем лучше.Напомним, 1 сентября 2019 года исполнилось 15 лет со дня теракта в Беслане. Утром 1 сентября 2004 года в школе № 1 на торжественной линейке, посвященной началу учебного года, террористы взяли в заложники детей, их родителей и учителей. Боевики удерживали 1128 человек в здании школы почти три дня. В результате захвата заложников и спонтанной операции по их освобождению погибли 333 человека — из них 186 детей.

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Понедельник, 2 сентября 2019 г. 374

Источник: Портал Информер