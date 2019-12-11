1,5 млн туристов приехало в Крым по турпутевкам

11 декабря 2019     19
1,5 млн туристов приехало в Крым по турпутевкам

В этом году, около 1,2-1,5 млн туристов из общего потока составили в Крыму клиенты туроператоров. Об этом 11 декабря на пресс-конференции в формате видеомоста сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Примерно 1,2-1,5 млн туристов в общем потоке в Крыму являются клиентами туристических компаний. Буквально два-три года назад такой поток было сложно себе представить», – сообщила она.

Из внутрироссийских направления лидирует пляжный отдых.

«В Крыму это Южный берег – Ялта и курорты вокруг», – уточнила она.



Среда, 11 декабря 2019 г. 83

Источник: Портал Информер

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