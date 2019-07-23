16-летняя крымчанка выпала из окна многоэтажки в Москве

Уроженка Крыма погибла, выпав из окна многоэтажки в Москве. Об этом информируют Новости Крыма.

Известно, что 16-летняя крымчанка переехала с матерью в столицу РФ где-то 4 года назад после смерти отца.

В школе одноклассники её так и невзлюбили. Весной девушка даже оказалась в психологической клинике, где прошла лечение.

Недавно в гости к семье приехала бабушка, которая и стала невольным свидетелем гибели девочки – мать в это время пребывала в Крыму.

Пока бабушка была на кухне, девушка выпала из окна. Сама или случайно? В этом разберется следствие.

Женщина зашла в комнату, где заметила открытое окно и телефон девушки.