2 сентябре в Севастополе запрещено продавать алкоголь

22 августа 2019     18
2 сентябре в Севастополе запрещено продавать алкоголь

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 6 Закона города Севастополя от 26.12.2014 № 93-ЗС «О регулировании отдельных отношений в области розничной продажи алкогольной продукции в городе Севастополе» (с изменениями и дополнениями) не допускается розничная продажа алкогольной продукции 1 сентября (День знаний).

В случае совпадения 1 сентября (День знаний) с выходным днем розничная продажа алкогольной продукции не допускается в первый учебный день нового учебного года.

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции в указанный день не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями, розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, розничной продажи алкогольной продукции в случае, если указанная продукция размещена на бортах водных и воздушных судов в качестве припасов в соответствии с правом Евразийского экономического союза и федеральным законодательством о таможенном деле, и розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую в магазинах беспошлинной торговли.

Обращаем внимание организаций (лицензиатов и не лицензиатов), а также индивидуальных предпринимателей на неукоснительное соблюдение вышеуказанной нормы действующего законодательства на территории города Севастополя 2 сентября 2019 года.

Рекомендуем руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям обеспечить информирование покупателей о запрете розничной продажи алкогольной продукции 2 сентября 2019 года в наглядной и доступной форме.


Четверг, 22 августа 2019 г. 12

Источник: Портал Информер

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