20 пленных ополченцев отказались возвращаться в Донбасс с Украины

29 декабря 2019     14
20 пленных ополченцев отказались возвращаться в Донбасс с Украины

ДНР, ЛНР и Украина начали обмен пленными на пропускном пункте «Майорск» возле Горловки.

Порядка 20 человек отказываются от обмена и хотят остаться на подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщила омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова
«22 человека из списка Донецка отказывались освобождаться», — цитирует РИА «Новости» Морозову.

По её словам, два человека согласились вернуться в ДНР, еще трое согласились на обмен, но желают остаться на территории Украины. Омбудсмен отметила, что Донецк готов передать Украине 55 человек, а им собирались отдать 87 пленных.

«Если тебя обещают убить, если соглашаешься на обмен, многие откажутся в любом случае. Ни одному слову человека, который находится в заключении, а тем более в плену, не стоит доверять, как дееспособному», — заявил URA.ru экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков

По его словам, пленные могут находиться под воздействием медицинских препаратов, других веществ или же их жизни и здоровью угрожают.
Стрелков привел пример из личного опыта, когда лично руководил обменом пленных в 2014 году. Тогда двое из четверых вернувшихся ополченцев скончались от полученных в плену травм в первые сутки после обмена



Воскресенье, 29 декабря 2019 г. 6

Источник: Портал Информер

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