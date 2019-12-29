20 пленных ополченцев отказались возвращаться в Донбасс с Украины

ДНР, ЛНР и Украина начали обмен пленными на пропускном пункте «Майорск» возле Горловки.

Порядка 20 человек отказываются от обмена и хотят остаться на подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщила омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова

«22 человека из списка Донецка отказывались освобождаться», — цитирует РИА «Новости» Морозову.

По её словам, два человека согласились вернуться в ДНР, еще трое согласились на обмен, но желают остаться на территории Украины. Омбудсмен отметила, что Донецк готов передать Украине 55 человек, а им собирались отдать 87 пленных.

», — заявил URA.ru экс-глава Минобороны ДНР

По его словам, пленные могут находиться под воздействием медицинских препаратов, других веществ или же их жизни и здоровью угрожают.

Стрелков привел пример из личного опыта, когда лично руководил обменом пленных в 2014 году. Тогда двое из четверых вернувшихся ополченцев скончались от полученных в плену травм в первые сутки после обмена







Воскресенье, 29 декабря 2019 г. 6

Источник: Портал Информер