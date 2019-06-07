20 тысяч севастопольцев остаются без связи

7 июня 2019     16
20 тысяч севастопольцев остаются без связи

Уважаемые абоненты, ночью с 27 на 28 мая в результате пожара, вызванного действиями неустановленных лиц за пределами территории предприятия, были повреждены кабельные трассы узла связи АО «Севтелеком», расположенного по адресу: проспект Героев Сталинграда, 64.

В результате возгорания почти 20 тысяч абонентов Гагаринского района города остались без связи.

Коллектив АО “Севтелеком” прилагает все возможные усилия к скорейшему восстановлению услуг связи для абонентов.

Информация о сроках восстановления услуг телефонной связи по остальным адресам уточняется и будет представлена позднее.

Источник: Портал Информер

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