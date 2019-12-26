22 севастопольца приглашены в полуфинал конкурса «Лидеры России 2020»

Ростовская область, Краснодарский край и Волгоградская область возглавили рейтинг по количеству участников, приглашенных в полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России 2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» от ЮФО.

Подведены итоги дистанционного этапа отбора конкурса «Лидеры России» 2019-2020 года.

В очные региональные полуфиналы в целом приглашены 2 988 конкурсантов, от Южного федерального округа – 332 человека. В январе и феврале во всех федеральных округах пройдут полуфиналы, в ходе которых участники будут состязаться за право выхода в суперфинал. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

4 октября председатель Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019-2020 года.

Старт был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».

От Южного федерального округа на конкурс поступило 20 141 заявка. К очному этапу приглашены 332 участника: Краснодарский край – 96 человек, Ростовская область – 101, Волгоградская область – 39, Севастополь – 22, Республика Крым – 28, Астраханская область – 25, Республика Калмыкия – 10, Республика Адыгея – 11 человек.

Региональные полуфиналы пройдут во всех 8 федеральных округах в январе-феврале 2020 года: во Владивостоке (ДФО), Новосибирске (СФО), Екатеринбурге (УФО), Пятигорске (СКФО), Ростове-на-Дону (ЮФО), Санкт-Петербурге (СЗФО), Москве (ЦФО) и впервые в Казани (ПФО).

В каждый из региональных полуфиналов допущено около 330 участников. Исключением является Центральный федеральный округ – здесь приглашены 664 человека в связи с традиционно большим количеством заявок из Москвы и Московской области.

В суперфинал выйдут только 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны.

«По количеству участников, приглашенных в полуфиналы, лидирует группа в возрасте от 31 до 35 лет, затем следует возрастная категория от 36 до 40 лет и от 27 до 30 лет. Что касается иностранных участников, по итогам выполнения всех заданий дистанционного этапа конкурса приглашения в полуфиналы получили 18 представителей 8 зарубежных стран. По 6 участников из Республики Беларусь и Украины, по одному конкурсанту из Израиля, Казахстана, Эстонии, Польши, Латвии и Киргизии», – добавил Алексей Комиссаров.

По федеральным округам число участников, приглашенных в региональные полуфиналы распределилось следующим образом: от Центрального федерального округа приглашены – 664 человек, Приволжского – 335, Северо-Западного – 331, Южного – 332, Сибирского – 332, Уральского – 332, Дальневосточного – 330, Северо-Кавказского – 332.Информационная справка:

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 23 проекта.

Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

На конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. В первом сезоне конкурса (2017-2018 гг.) пришло 199 тысяч заявок; во втором сезоне (2018-2019 гг.) – 227 тысяч заявок. В сезоне 2019-2020 гг. в дополнение к основному конкурсу были введены отдельные специализации.

Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» – 61 732 регистрации, 22 272 заявки подано на трек «Наука» и 9 745 – на специализацию «Здравоохранение».







Четверг, 26 декабря 2019 г. 418

Источник: Портал Информер