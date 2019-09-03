25% для Севастополя

Меньше недели осталось до заключительного этапа избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного собрания – дня выборов.

Между тем, согласно информации, имеющейся в распоряжении политотдела редакции «ИНФОРМЕРа», по оптимистичным прогнозам явка на выборах составит около

В других регионах России такая явка на руку тем политическим силам, которые принято называть «партией власти».

Не то происходит в Севастополе…

Пресловутый административный ресурс во время избирательной кампании в Севастополе так и не был задействован. Сначала в этом винили губернатора Овсянникова, но и со сменой главы правительства города абсолютно ничего не изменилось.

Нет, в отличие от своего предшественника, врио Михаил Развожаев не сносит билборды «партии власти», не ставит препоны в агитационной кампании и не критикует первых лиц этой партии.





Но и поддержки «партии власти» он не оказывает. И дело даже не в том, что у Развожаева пока еще нет стройной системы вертикали власти. А в том, что большинство российских губернаторов предпочитают дистанцироваться от «партии власти».

Быть независимым кандидатом, самовыдвиженцем, кандидатом от партии любителей мороженого, словом, кем угодно, лишь бы подальше от этой самой «партии власти».

И дело даже не в печально известной пенсионной реформе, а в том, что, как говорят всезнающие телеграмм-каналы, эта самая «партия власти» может в скором времени перестать быть партией власти.

Впрочем, отнюдь не в этом заключается главная интрига севастопольских выборов.

Сколько наберет «партия власти» волнует только самих функционеров этой партии и больше абсолютно никого.

А главная интрига выборов в Севастополе заключается в том, пройдут ли в Заксобрание те, кого принято называть «командой Чалого».

Если почитать СМИ, аффилированные с Алексеем Чалым, то сомнений в этом вроде бы нет. Все севастопольцы, как один, готовы проголосовать за тех, на кого укажет перст Чалого.

Вроде бы, на этом можно и поставить точку, а нет. И вот почему.

Все дело в том, что у многих политологов и аналитиков есть большие сомнения в том, что авторитет Чалого, как впрочем, и представителей его команды, столь высок, каким его рисуют социологи в больших кабинетах.

Напомним весьма печальную для господина декабрьскую историю с Матросским бульваром.

Великий вождь призвал своих сторонников выдвинуться на защиту севастопольской святыни, а единомышленники взяли и не пришли. Семьдесят человек, из которых две трети – депутаты и их помощники, это явно не голос всего Севастополя.

А между тем, на поддержку авторитета Чалого и его команды тратятся огромные деньги. Бюджет только одного из СМИ, аффилированных с Чалым, превышает 1,5 миллиона рублей в месяц. И это не самые большие деньги, которые тратит Чалый на политическую борьбу со своими многочисленными оппонентами.

Какова эффективность всех этих трат?

Напомним нашим читателям, что с сентября 2014 года люди Чалого ни разу не проходили через сито выборов. Нынешние выборы станут первой проверкой на прочность большого мыльного пузыря под названием «весь Севастополь любит и поддерживает Алексея Чалого».

Поэтому ставки на этих выборах так высоки. Если «команда Чалого» прорвется в Заксобрание, то Развожаев, Саблин, Белик и прочие политические тяжеловесы могут уже утром 9 сентября принести «народному мэру» символические ключи от города. Ибо всем станет ясно, что Чалый и Севастополь — это одно и то же.

А вот если «команда Чалого» пролетит на выборах, как фанера над Парижем? Тогда миф о всенародной поддержке Чалого лопнет, а «народному мэру» ничего не останется, как искать себе применение в других столицах и городах.

Понятное дело, уже бывшие депутаты получат от Чалого на кормление какой-нибудь фонд. Вот только назвать будущие посиделки в этом фонде активным участием в севастопольской политике…

Обо всех этих сценариях, понятное дело, известно и самому Чалому. Именно поэтому он и пообещал в очередной раз уйти из политики.

Но ставки слишком высоки даже в этом случае. Кому будет нужен в России Чалый, люди которого проиграли выборы?

Такой вариант развития событий более чем реален. И главная причина все в той же пресловутой явке на выборах. Низкая явка на выборах при отсутствии административного ресурса может привести к тому, что в Заксобрание попадут абсолютно случайные люди.

Как это, например, было в некоторых российских регионах, где выборы триумфально выиграли хозяйка заведения для девиц с пониженной социальной ответственностью или же временно безработная с 18 лет.

Собственно говоря, еще и поэтому врио Развожаев и предпочитает публично не вмешиваться в ход избирательной кампании, аккуратно дистанцируясь от любых политических фигур.

Вот только в этой политической неопределённости вкупе с низкой активностью избирателей возникает закономерный вопрос: «А насколько будет представлять волю севастопольцев депутаты, которых избрали 5%-6% избирателей?»

Как говорят знающие люди, подобным вопросом задаются не только в окружении Чалого, но уже и в окружении Развожаева.

И не получится ли так, что новый законно избранный губернатор, кем бы он ни был, в один момент просто разгонит Заксобрание, чтобы сформатировать его уже под себя?

Источник: Портал Информер