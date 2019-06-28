28 июня в Артбухте пройдет бесшумная дискотека

На территории креативного пространства “Театральная улица” в Артбухте 28 июня, пройдет первый концерт. Об этом сообщает Вести ФМ-Севастополь.

Выступит творческий коллектив “ЧуДеСа&ТаборBAND”. Это кочующее объединение – Союз бродячих артистов: поэты, художники, актеры и музыканты. Себя они называют межгалактическими цыганами.

В 17.00 начнется кукольный спектакль “Приключения Петрушки” от мастерской сказок Петра Уксусова, а в 22 часа всех приглашают на бесшумную дискотеку “Алюминиевый ди-джей”.

“Это уникальный формат проведения музыкальных мероприятий”, – сказал руководитель проекта Валерий Александрин.

“Зрители смогут танцевать под ритмичную музыку, при этом не оглушая окружающих громкими звуками. Для этого они наденут специальные блютуз-наушники. Они будут танцевать под одну и ту же композицию, но каждый будет слышать ее только в своих наушниках”, – рассказал Валерий Александрин.

“Театральная улица” – это своеобразный “дом актёра” под открытым небом, где размещена сцена-трансформер, оборудованная световой и музыкальной аппаратурой, зрительный зал на 200 мест из подвижных модулей.

По словам организаторов, это пространство для общения, вдохновения и реализации творческого потенциала молодежи Севастополя. Там есть и лаунж-зона, где можно просто посидеть в компании друзей.