29 нарушений в Крыму

8 октября 2019     7
29 нарушений в Крыму

За последние два месяца сотрудники полиции Крыма выявили в сфере пассажирских перевозок более тысячи правонарушений. Всего с начала октября – 29 нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

«С начала октября сотрудники ГИБДД на территории Республики Крым выявили 29 различных правонарушений при организации пассажирских перевозок автобусами и легковыми такси. Всего же с начала операции «Нелегальный перевозчик», проводимой на полуострове в течение двух месяцев, сотрудники различных подразделений крымской полиции пресекли 1005 административных правонарушений в сфере пассажироперевозок», – уточняют в полиции. 

Среди выявленных в этом месяце правонарушений 23 связаны с осуществлением предпринимательской деятельности без государственной регистрации или лицензии. Шесть административных протоколов было составлено по фактам незаконной трудовой деятельности иностранцев.

Всего за период операции на спецстоянку были отправлены четыре автобуса и 60 легковых автомобилей. Они использовались для незаконной перевозки пассажиров.


Вторник, 8 октября 2019 г. 61

Источник: Портал Информер

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