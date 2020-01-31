3 февраля керченские депутаты решат судьбу «женщин в шубах»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу ситуации с главой горсовета Керчи Маей Хужиной.

«В каждом отдельном случае надо разбираться. Здесь какая-то «охота на ведьм» абсолютно не нужна, и никто к ней не призывает. Но, собственно, общественная нетерпимость к любым проявлениям хамства – это как раз залог того, что мы постепенно от этого избавимся. Конечно, каждый конкретный случай нужно отдельно разбирать», — сказал Песков.

Ранее первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс заявил о том, что вопрос о сложении полномочий главы горсовета Керчи Маи Хужиной будет рассмотрен 3 февраля.

«Она подтвердила, что она написала заявление, любое решение главы Крыма будет выполнено. Вопрос будет рассмотрен в понедельник», – сказал Фикс.

Он также уточнил, что на сессии горсовета Керчи будет рассмотрен вопрос и об отставке замглавы горсовета Ларисы Щербулы. При этом речь пока идет только об их отставке с должностей.

«Депутатский мандат – это другая история», – сказал Фикс.

Напомним, что глава Керченского городского совета Мая Хужина написала на своей странице в Facebook пост о поздравлении блокадницы и разместила фотографии, на которых чиновницы и депутаты пришли к ветеранам, сфотографировались с ними и подарили хлебобулочные изделия. Фото облетело социальные сети, вызвало бурю возмущения и недоумения у крымчан, а потом и жителей всей России.

Накануне глава Крыма Сергей Аксёнов назвал эту историю «дикой» и заявил, что все причастные к этому инциденту должны быть уволены с занимаемых должностей и исключены из рядов «Единой России».

В ответ на это Хужина сначала написала заявление об отставке, потом его отозвала. Аксёновэто наглостью и заявил, что готов лично поставить точку в этом вопросе.







Пятница, 31 января 2020 г. 49

Источник: Портал Информер