30 политических партий могут появиться в России к выборам в Госдуму в 2021 году

12 января 2020     17
30 политических партий могут появиться в России к выборам в Госдуму в 2021 году

Первым шагом к этому событию назвали анонсирование создания «Партии прямой демократии», от разработчиков игра World of Tanks. До этого уже сообщалось о создании партии Захара Прилепина.
Однако считается, что эти партии будут созданы как отвлечения внимания, а серьезные политические силы соберут всего в несколько партийКто именно будет возглавлять их пока неизвестно, однако администрация президента хотела бы видеть в лице руководителей новых партий Сергея Шнурова, лидера группы «Ленинград» и блоггера Юрия Дудя.

Сообщается, что обоим лидерам общественного мнения пока предложения не поступали. При этом пишется, что Сергей Шнуров в последнее время стал больше говорить о политики, выступая на совете по культуре.

Новые партии должны будут работать масштабно, то есть примут участие во всех региональных выборах.



Воскресенье, 12 января 2020 г. 583

Источник: Портал Информер

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