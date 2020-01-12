30 политических партий могут появиться в России к выборам в Госдуму в 2021 году

Первым шагом к этому событию назвали анонсирование создания «Партии прямой демократии», от разработчиков игра World of Tanks. До этого уже сообщалось о создании партии Захара Прилепина.

Однако считается, что эти партии будут созданы как отвлечения внимания, а серьезные политические силы соберут всего в несколько партийКто именно будет возглавлять их пока неизвестно, однако администрация президента хотела бы видеть в лице руководителей новых партий Сергея Шнурова, лидера группы «Ленинград» и блоггера Юрия Дудя.

Сообщается, что обоим лидерам общественного мнения пока предложения не поступали. При этом пишется, что Сергей Шнуров в последнее время стал больше говорить о политики, выступая на совете по культуре.

Новые партии должны будут работать масштабно, то есть примут участие во всех региональных выборах.







Воскресенье, 12 января 2020 г. 583

Источник: Портал Информер