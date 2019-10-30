4-летние дети жестоко избили девочку (ВИДЕО)

В детском саду №236 в центре Ярославля воспитанники избили малышку.

Дети повалили девочку на землю и начали пинать ногами. Воспитатель не реагировала на драку. После стычки она подошла к малышке и начала ругаться за то, что ребенок лежит на земле.

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Видео с моментом драки выложили в социальные сети. Автор поста указал номер детского сада, где все происходило, и описал действия воспитательницы. Пользователи в комментариях пришли в ужас.

«Воспитатель виновна в безответственном отношении к детям. Её работа за ними смотреть и не допускать таких ситуаций. Тут речь идёт не о минутной драке двух мальчишек, которых быстро разняли и на стульчики усадили. Видео полностью смотрят? Девочку за шапку и лицом в землю тыкают, запинывают, прыгают на спине несколько детей, толпой в течении 3 минут», – указала жительница Ярославля.

Однако пользователи обвиняют не только сотрудницу детского сада, но и воспитанников, которые устроили драку.

Ярославцы предложили отнести видео заведующей, чтобы жестоких детей «отчислили из учреждения».

Власти отреагировали на ситуацию в тот же день. Департамент образования мэрии начал проверку в детском саду в отношении действий руководителя и воспитателя.

«По окончании проверки будут приняты меры в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. На время воспитатель отстранен от работы. Сейчас ребенок проходит медицинское обследование на предмет состояния физического здоровья. Далее с согласия родителей ребенок будет обследован психологами», – рассказала директор профильного департамента Елена Иванова.

В Ярославской областной детской больнице рассказали, что у ребенка могла быть травма позвоночника.

К счастью, подозрения не оправдались. Малышку осмотрели хирург и травматолог. Показаний к госпитализации нет. В физическом плане с девочкой все в порядке.

Заведующая детского сада Татья Рекрут прокомментировала инцидент изданию 76.ру:

«Воспитательница очень хорошая. Отзывы родителей были положительными. Но мы это так не оставим. Будем разбираться внутри коллектива. Решать, что делать».

Однако разобраться внутри коллектива уже не получится. Проверки начали прокуратура Кировского района и Следственный комитет.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности пребывания детей в образовательной организации. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.







Среда, 30 октября 2019 г. 307

Источник: Портал Информер