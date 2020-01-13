44 ФЗ может быть отменен в Крыму и Севастополе, а затем и во всей России

На прошедшем совещании, посвященном социально-экономическому развития Крыма и Севастополя, были определены направления, которые в ближайшем будущем должны улучшить жизнь крымчан.

Между тем, редакции «ИНФОРМЕРа» стало известно о том, что в ходе совещания принято важное решение, которое кардинально изменит ситуацию в плане реализации программ ФЦП на полуострове.

На сегодня реализация программ ФЦП в Крыму и Севастополе осуществляется согласно 44 ФЗ. Этот закон предусматривает в частности, процедуру проведения тендеров при осуществлении государственных закупок.

В законе также прописаны все правила проведения закупочной процедуры: от её планирования, размещения в ЕИС и до выполнения всех обязательств по контракту.

В закупках по 44-ФЗ заказчиками являются государственные и муниципальные органы и учреждения, бюджетные организации. Участником госзакупок может быть любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальные предприниматели.

Участник должен подтвердить, что может участвовать в госзакупке на каждой электронной торговой площадке (ЭТП, всего их семь).

Заказчики могут предъявить дополнительные требования к квалификации участников, их опыту, деловой репутации, финансовым ресурсам и оборудованию. Такие требования устанавливают, если закупка касается реконструкции объекта культурного наследия, строительству объекта капитального строительства, ремонту автодорог и других работ из перечня правительства РФ №99.

Подтвердить соответствие требованиям участник должен до подачи заявки на закупку — прикрепив документы в личном кабинете на федеральной ЭТП.

44 Федеральный закон был принят с целью предотвращения коррупционных действий в сфере государственных закупок. Но в итоге вышло все совсем не так, как предполагалось.

Хотя, принятие закона действительно сильно ограничило возможности коррупционеров, а на деле они смогли найти множество новых лазеек.

Так, напимер, 44 ФЗ предусматривает, что победителем тендера является юридическое лицо, которое выставило наименьшую сумму на выполнение госзаказа.

Это привело к тому, что недобросовестные юрлица стали выставлять заведомо нереальные суммы и выигрывать контракты. Спустя какое-то время, юрлицо, отказывалось от выполнения контракта и процедуры госзакупки приходилось проводить по-новому.

Кроме того, контракты на госзакупки зачастую выигрывали юрлица, которые просто не имели опыта в данной сфере деятельности и лишь потому, что они предлагали самую низкую цену.

Особенно страдали от таких недобросовестных действий в Крыму и Севастополе. Еще в 2018 году глава Крыма Сергей Аксенов выступил против применения 44 ФЗ в сфере охраны заведений образования.

«Я считаю, что безопасность на торги в рамках 44-ФЗ выставляться не должна. Охранять должны аттестованные и обученные люди, с оружием. Это не абсолютная защита, но если бы был вооруженный охранник, был бы шанс остановить убийцу раньше», — так пояснил свою позицию Сергей Аксенов.

Он также обратил внимание не несовершенство 44 ФЗ.

«Закон достаточно проблематичный. Существует много нюансов. Например, когда по решению иска или по жалобе кого-то из участников торгов можно надолго заблокировать заключение контрактов.

По контракту может выиграть какая-то компания, а оппонент, который не согласен с этой ситуацией, подаёт в суд, суд может принять меры запретительного характера в части проведения дальнейших торгов, заключения контрактов, прохождения процедур и так далее. А судиться в гражданском поле мы можем достаточно долго и не в состоянии приступить к выполнению задачи. И другие подобные нюансы», – сказал Сергей Аксенов.

Именно благодаря подобным нюансам была сорвана реализации многих проектов, которые предполагалось осуществить в рамках программ ФЦП в Крыму.

Как стало известно редакции «ИНФОРМЕРа», эта проблема активно обсуждалась на прошедшем совещании. По нашей информации, наконец-то получила свое разрешение.

Во время разговора с президентом Владимиром Путиным глава Крыма Сергей Аксенов попросил приостановить действие 44 ФЗ в Крыму на три года.

Как сообщили наши источники, Владимир Путин согласился с этим предложением и заявил, что он намерен внести соответствующую законодательную инициативу в Госдуму.

Более того, в случае успешной работы в Крыму может пойти речи и об отмене 44 ФЗ во всей России.

Мы решили проверить эту информацию и обратились с соответствующим запросом в правительство Крыма. Но чиновники отказались комментировать данную информацию, не подтвердив, но и не опровергнув её.

Нам остается только ждать ближайшей пленарной сессии Госдумы, которая начинается 13 января.

Между тем, стало известно о том, что первое в этом году заседание Госдумы будет перенесено в связи с посланием Федеральному собранию президента Владимира Путина.

Не исключено, что в своей речи, которая будет произнесена 15 января, президент может обнародовать и информацию о приостановлении 44 ФЗ в Крыму.







Понедельник, 13 января 2020 г. 80

Источник: Портал Информер