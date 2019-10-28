46 лучших студентов Севастополя приняли участие в юбилейном Всероссийском слете!

С 25 по 27 октября в столице нашей страны состоялось празднование 60-летия движения и 15-летия организации Российских студенческих отрядов в рамках Всероссийского юбилейного слета.

Старт мероприятию был дан в Кремлевском дворце столицы.

Здесь собрались сразу несколько поколений студенческих отрядов: от ветеранов, строивших БАМ, до современных представителей движения.

Гостей церемонии поздравил со сцены первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики, председатель организационного комитета по подготовке и проведению в 2019 году мероприятий, посвященных 60-летию движения студенческих отрядов в Российской Федерации и 15-летию молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Татьяна Голикова официально открыла слёт.

На протяжении праздничного вечера зрителям была представлена яркая концертная программа со звёздами российской эстрады: на сцене Кремля выступили певцы Наталья Подольская, Стас Михайлов, Ирина Дубцова, Владимир Пресняков, Тамара Гвердцители, «Отпетые мошенники», Леонид Агутин, Юлия Савичева, группа «Банд’Эрос», Quest Pistols Show. А в финале вокальная группа строительного отряда ветеранов «Старая гвардия» исполнила звучный гимн всех студенческих отрядов – «Яростный стройотряд».

За два часа до церемонии открытия в холле Кремлёвского дворца началась работа выставочного пространства.

Были представлены несколько творческих и интерактивных площадок, фотозоны. На объёмных кубах была размещена информация по годам и событиям деятельности бойцов, а также красочные и колоритные фото с мест дислокации.

Отдельно студенты рассказали и о добрых делах: акции «Северный десант», экологических субботниках.

Также здесь прошла автограф-сессия известного российского менеджера, который прошёл путь от рядового специалиста до лидера крупной российской компании, руководителя Batyrev Consulting Group Максима Батырева.

На церемонии закрытия подвели итоги мероприятий, руководителю регионального штаба студенческих отрядов Севастополя вручили благодарственное письмо президента РФ В. В. Путина, а его заместителю Надежде Петрукович почетный знак «За развитие Российских студенческих отрядов», который вручают одному лучшему представителю округа.

На закрытии слета выступили Ханна, группа «Фабрика», Звонкий, «Неудержимые», CYGO, Бьянка, Джиган, Юлиана Караулова, «Дискотека авария» и другие.

Следующий слет отрядов России состоится в 2020 году, принимать его будет северная столица нашей страны – Санкт-Петербург. Руководитель регионального штаба Московского регионального отделения РСО Юлия Дрожжина передала знамя слета председателю Правления Санкт-Петербургского регионального отделения РСО Павлу Ившину.







Понедельник, 28 октября 2019 г. 69

Источник: Портал Информер