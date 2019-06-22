Проведенные социологические исследования показали, что 48,5% крымчан планируют поддержать «Единую Россию» на выборах в сентябре текущего года.

Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак во время заседания межрегионального координационного совета партии. Напомним, что в сентябре в Крыму пройдут выборы депутатов Госсовета.

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Турчак также подчеркнул, что, по его данным, в Крыму самая большая в ЮФО доля тех, кто пока затрудняется ответить, за какую партию будет голосовать на предстоящих в сентябре выборах, – 23,4%.

В разговоре с журналистами секретарь генсовета также отметил, что на полуострове сильное отделение «Единой России», которое «не боится контакта с людьми» и «работает на земле»».