«5 лет в родной гавани» в Госдуме РФ

В Государственной думе РФ пройдёт фотовыставка «5 лет в родной гавани». Она посвящена основным событиям воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Представители Всероссийского оргкомитета по празднованию 5-ой годовщины, ОД «Гражданский штаб в поддержку президента РФ В.В.Путина» провели ряд встреч в Государственной думе РФ с представителями парламентских партий и фракций.

Идею проведения фотовыставки поддержали представители всех политических партий «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Родина».

Изначально поддержку оказали члены оргкомитета депутат ГД РФ, командующий Народным ополчением Республики Крым Михаил Шермет, депутат ГД РФ, заместитель председателя ВООВ «Боевое братство» Дмитрий Саблин.

В ноябре планируется проведение мероприятия. Инициаторами выступили: народное ополчение Крыма, представители самообороны Севастополя, ВООВ «Боевое братство», Ассоциация сотрудников силовых структур «Воин», ОД «Хранители России» Информационный партнёр – портал «ИНФОРМЕР».









Четверг, 26 сентября 2019 г. 185

Источник: Портал Информер