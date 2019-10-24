5 причин купить квартиру на Горпищенко у «ИнтерСтрой»

При выборе жилья одним из важнейших критериев является расположение дома. При этом часто возникает дилемма – жить поближе к центру или в тихом районе?

В последние годы особую популярность у покупателей новостроек в Севастополе набирает улица Горпищенко.

Здесь идеально сочетаются уют спального района и качественная городская инфраструктура. К тому же, до центра города можно доехать всего за 15-20 минут.

Один из крупнейших застройщиков Крыма и Севастополя – компания «ИнтерСтрой» – открыл продажи уже в третьем по счету объекте в этом районе – ЖК «Лесной».

Почему стоит приобрести квартиру именно в этом жилом комплексе?

1. Монолитно-каркасная технология строительства

На сегодня – это самый надежный способ возведения домов. Жесткий железобетонный каркас обеспечивает высокую прочность и сейсмоустойчивость здания. Популярные у многих застройщиков за дешевизну и быстроту строительства панельные дома заметно уступают в качестве.

2. Живописный вид

Из окон ЖК «Лесной» открывается великолепный вид на сосновый лес, городской пейзаж и даже море.

3. Комфорт проживания

В отличие от панельных «муравейников» в ЖК «Лесной» будет располагаться не более пяти квартир на одном этаже. Внутренние стены обеспечивают качественную тепло- и звукоизоляцию. Все балконы и лоджии в жилом комплексе застеклены. Каждая квартира обеспечена современным газовым котлом.

4. Благоустроенная территория

В данном объекте компания «ИнтерСтрой» особое внимание уделит созданию комфортной среды – строительству детской и спортивной площадок, прогулочных и зеленых зон. Проекты для ее создания выбираются на конкурсной основе.

5. Вместительные парковки

Обеспечение домов достаточным количеством парковочных мест – одна из главных проблем в нашем городе. Для жителей ЖК «Лесной» такой проблемы не будет – просторная парковка содержит оптимальное число машиномест в соответствии с нормативами.

По словам руководителя отдела продаж компании «ИнтерСтрой» Людмилы Мендрух, ЖК «Лесной» идеально подойдет для тех, кто ценит тишину и размеренную жизнь.

«Наша компания не случайно выбрала микрорайон Горпищенко для строительства сразу нескольких новых объектов. Прекрасная экология этого места удачно сочетается с развитой инфраструктурой: рядом располагаются магазины, социальные объекты, крупные транспортные развязки и удобные подъездные пути – жителям не придется стоять в пробках даже в часы пик, – отметила представитель застройщика. – Также в считанных минутах езды располагаются популярные городские достопримечательности: Сапун-гора, Малахов Курган, детский парк «Лукоморье»».

В жилом комплексе доступен широкий выбор планировок. Для покупателей действует беспроцентная рассрочка от застройщика, возможно использование материнского капитала, гражданской и военной ипотеки.

Более подробную информацию о ЖК «Лесной» можно узнать в отделе продаж компании «ИнтерСтрой»: +7(978)771-11-17 или на сайте Интерстрой.рф.







Четверг, 24 октября 2019 г. 508

Источник: Портал Информер