50 участников победили в конкурсе «Самый дружный двор»

В Севастополе состоялось заседание конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке заявок, поступивших на конкурс «Самый дружный двор».

На конкурсный отбор прошло 80 инициатив жителей.

По количеству заявок первенство держат Гагаринский муниципальный округ среди категорий с численностью жителей свыше 12 000 человек. Андреевский муниципалитет и город Инкерман – среди категории ВМО с численностью жителей менее 12 000 человек.

Согласно результатам заседания конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке заявок, поступивших на конкурс, определено 50 победителей. Наибольшее количество дворов – победителей в Нахимовском районе – 9, в Гагаринском и Андреевском по 8. Сумма средств, предусмотренных на реализацию проектов-победителей, составляет от 500 тыс. до 2,5 млн рублей в зависимости от призового места.

К сведению, конкурс в Севастополе проходит уже в третий раз. В этом году 73% жителей дворов, подавших заявки на конкурс, готовы к софинансированию работ.

Источник: Портал Информер