59% россиян считают прошедшие региональные выборы легитимными

10 октября 2019     26
59% россиян считают прошедшие региональные выборы легитимными

60% россиян считают, что результаты выборов, которые прошли в Единый день голосования 8 сентября, являются достоверными и отражают волеизъявление избирателя. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного ВЦИОМ. 

«Мы зафиксировали высокий уровень доверия результатам выборов: 57% согласились с мнением, что результаты выборов в большинстве регионов достоверны и соответствуют волеизъявлению избирателей», — сказал руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.Во ВЦИОМЕ также подчеркнули, что 59% респондентов уверены в честности выборов. 30% россиян высказала недоверие итогам избирательных кампаний.

«Среди жителей столиц негативную оценку прошедшим выборам высказал 31% респондентов, что близко к общероссийскому показателю. Динамика оценок — положительная», — сказал Мамонов.

8 сентября в десятках регионов России прошли выборы в муниципальные и региональные представительные органы, выборы глав городов и губернаторские кампании (включая две на Урале), а также довыборы в Госдуму. В результате во всех регионах ранее назначенным губернаторам удалось избежать вторых туров, а «Единой России» — сохранить большинство почти во всех областных парламентах.



Четверг, 10 октября 2019 г. 1210

Источник: Портал Информер

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