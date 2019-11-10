64,3% жителей ЛНР и ДНР видят Донбасс в составе России

Большинство жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик выступили за присоединение этих регионов к России. Такой вывод следует из результатов опроса Украинского института будущего.

Согласно исследованию, 64,3% жителей ЛНР и ДНР видят эту часть Донбасса в составе России. Из них 50,9% высказались за полную интеграцию регионов в РФ, а 13,4% — за вхождение в РФ, но с «особым статусом», передает интернет-издание “Зеркало недели”

В состав Украины готовы вернуться только 18,5% опрошенных, 13,4% из них готовы на это при условии присвоения республикам «особого статуса». Полной независимости хотят 16,2%.







Воскресенье, 10 ноября 2019 г. 351

Источник: Портал Информер