64,3% жителей ЛНР и ДНР видят Донбасс в составе России

10 ноября 2019     25
64,3% жителей ЛНР и ДНР видят Донбасс в составе России

Большинство жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик выступили за присоединение этих регионов к России. Такой вывод следует из результатов опроса Украинского института будущего.
Согласно исследованию, 64,3% жителей ЛНР и ДНР видят эту часть Донбасса в составе России. Из них 50,9% высказались за полную интеграцию регионов в РФ, а 13,4% — за вхождение в РФ, но с «особым статусом», передает интернет-издание “Зеркало недели”
В состав Украины готовы вернуться только 18,5% опрошенных, 13,4% из них готовы на это при условии присвоения республикам «особого статуса». Полной независимости хотят 16,2%.



Воскресенье, 10 ноября 2019 г. 351

Источник: Портал Информер

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