70% крымских вин - подделка или фальсификат?

Совладелец агрофирмы «Золота Балка» Артем Зуев уверяет, что 70% крымского вина сделано из «привозного импортного виноматериала или фальсификата непонятного происхождения». Об этом идет речь в пресс-релизе предприятия по итогам винодельческого фестиваля Wine Fest – 2019, который до этого прошел в Балаклаве.

«Крымское виноделие не достигнет глобальных успехов, пока закон позволяет недобросовестным производителям, не имеющим собственных виноградников в Крыму, выпускать на рынок вино под брендом «Крым» или «Севастополь». Существует огромное лобби производителей, которые делают продукт из привозного импортного виноматериала или просто фальсификат непонятного происхождения и при этом используют в наименовании обозначения «Крым» и «Севастополь». 70% вина на полках в магазинах – из этого ряда», – сообщил Артем Зуев.Он добавил, что потребитель не может отличить настоящее крымское вино от того, что под него маскируется. В связи с этим имидж крымских вин «ощутимо страдает». На взгляд Артема Зуева, «как только будет принят «правильный» закон о российском вине, начнется настоящий бум крымского виноделия».

В свою очередь, врио директора «Всероссийского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач» Владимир Лиховский назвал «угрозой для нации наличие миллиардов литров фальсификата на полках в торговых сетях».





Четверг, 3 октября 2019 г. 101

Источник: Портал Информер