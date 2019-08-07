70 лет строил Севастополь! (ВИДЕО)

В первый раз студент Курского строительного техникума Матвей Бохерман увидел Севастополь в августе 1949 года, когда прибыл на преддипломную практику.

Город занимал небольшую площадь: на месте нынешнего проспекта Генерала Острякова еще располагался аэродром, за площадью Восставших лежала сама за себя говорящая Загородная балка, на Корабелку вела узенькая дорога, по которой с трудом могли разъехаться две встречные машины. Северную сторону и городом-то назвать язык не поворачивался.

Молодой практикант с присущей ему энергией брался за выполнение любого задания. А поскольку к грамотным строителям отношение было уважительное, то ему почти с первого месяца доверили выполнять функции мастера. В работе крепла дружба с приехавшими по направлению из Курска молодыми специалистами – также выпускниками строительного техникума.

Последипломный выбор был однозначным – к “своим” в Севастополь. Отдыхали, как и трудились, с полной отдачей, отличались приветливостью, и вскоре финские домики, где обитали молодые посланцы курского края, в Севастополе все звали не иначе, как “соловьиным гнездом”.

Известно, что во время Ливадийской конференции, представители США, Великобритании и СССР побывали на руинах Севастополя и английский премьер-министр Уинстон Черчиль заметил Сталину, что не менее 50 лет нужно, чтобы отстроить все заново.

Севастополь же был восстановлен в довоенных размерах за 10 лет и в 1954 году из рук председателя СовМина СССР Михаила Калинина получил орден Красного Знамени. Благодаря трудовому энтузиазму строителей, город рос невиданными до тех пор темпами. Недаром его возрождение тогда нередко именовали третьим подвигом.

Первым строительным объектом молодого специалиста было строительство здания ЦКБ «Черноморец» на площади, носящей ныне имя адмирала Лазарева.

Руководил участком тоже бывший выпускник курского строительного техникума А.М. Кондрашов. Затем пришлось поработать на строительстве жилого дома по ул. Ленина, 14. При сдаче этого дома у одного из членов комиссии возникло подозрение, что башенка напоминает немецкую кирку. Долго решали, не лучше ли снести ее. Но перевесил здравый смысл – и башенка осталась архитектурным украшением здания.

В 1951 году в должности прораба Матвею Бохерману доверили ответственное задание – строительство здания горкома партии (ныне – место расположения Законодательного Собрания) и доски Почета на площади Нахимова.

Так, с помощью молодых строителей рос и формировался послевоенный исторический центр города. Пришлось также поработать на строительстве жилых домов на набережной Корнилова, по ул. Одесской, Партизанской, Генерала Петрова.

Мастера и прорабы старшего поколения с гордостью говорят о своих стройках – мои дома. С тех пор много воды утекло, многих строителей, причастных к возрождению Севастополя, и в живых нет.

По признанию Матвея Борисовича, всякий раз, проходя по центру города, он считает для себя правилом – мысленно здороваться с теми, кто их возводил.

В 1954 году Бохерман уехал учиться в Ростовский на-Дону инженерно-строительный институт. После его окончания (диплом получил с отличием) в 1958 году ветерана назначили начальником ПТО СУ-42. Самый молодой из руководителей этого звена он, спустя четыре года, шагнул еще выше – на аналогичную должность, но уже в аппарате управления треста.

Это было наглядным свидетельством того, что деловые качества молодого инженера оценил заслуженный строитель Украины, управляющий трестом «Севастопольстрой» Евгений Николаевич Колобов. Со временем получил признание руководитель ведущего отдела треста Бохерман и среди руководителей строительных управлений, которые были старше его на 15-20 лет и на первых порах к новому выдвиженцу относились с понятной долей скепсиса.



В тресте «Севастопольстрой» Бохерман прошел хорошую школу организатора производства. В это время строилось производственные и административные корпуса заводов «Парус», «Маяк», Радиозавод, объекты «Атлантики», крымские винзаводы, колхоз «Дружба народов» в Красногвардейском районе. Большой размах приняло жилищное строительство.

Только полезной площади жилья в 8-ой пятилетке трест “Севастопольстрой” ввел в эксплуатацию 417 тыс. кв.м., а в 9-ой – 515 тыс. кв.м. Это в среднем 2000-2200 квартир в год.

Предлагаем читателям «ИНФОРМЕРа» ознакомиться с историей жизни ветерана строительной отрасли Матвея Бохермана, руководителя группы инженерных сетей “Севастопольстрой”. В компании он работает с ноября 1958 года.

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Среда, 7 августа 2019 г. 2391

Источник: Портал Информер