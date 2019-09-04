8 сентября в Севастополе будет работать медиацентр «Выборы-2019»

8 сентября, в Единый день голосования, в Севастополе начнет работу медиацентр «Выборы-2019». Об этом рассказали организаторы медиацентра.

В пресс-конференции приняли участие председатель Избиркома Севастополя Сергей Даниленко, член Общественной палаты Севастополя, председатель Севастопольского регионального отделения Союза журналистов России Сергей Горбачёв, генерал-майор в отставке, председатель Совета высших офицеров Севастополя Василий Казаченко, председатель Севастопольского регионального отделения Российского общества политологов Дарья Маковская, член Общественной палаты Севастополя, сотрудник филиала МГУ, кандидат биологических наук Светлана Рубцова, представитель молодёжного сообщества города Севастополя Виктория Кашлякова.

Сергей Горбачев во вступительном слове сказал о том, что медиацентр создаётся с целью освещения хода избирательного процесса в день голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Севастополя, исходя из опыта освещения процесса президентских выборов 2018 года.

Формат работы по сути будет тем же, место работы – конференц-зал «Адмирал» гостиницы «Севастополь», пр. Нахимова, 8.

Сама идея медиацентра поддержана отделением Союза журналистов, Обществом политологов, крупнейшими ВУЗами города.

«Это будет главная медиаплощадка города в день выборов», – сказал Сергей Горбачев.

Как сообщил Сергей Даниленко, благодаря медиацентру все желающие смогут узнавать последние новости о ходе местных выборов.

«Работа будет организована таким образом, чтобы мы находились в правовом поле, были легитимны, и чтобы была исключена политическая агитация. Информация будет даваться объективная и официальная», – сказал Даниленко.

По его словам, основная работа по освещению выборов будет проводиться в медиацентре: «Там будет вся публичная информация, будут приезжать эксперты и наблюдатели с избирательных участков. Сюда периодически будут подъезжать члены избирательной комиссии, теркомиссий для того, чтобы давать объективную информацию и отвечать на вопросы журналистов».

В медиацентр также будут поступать пояснения о нарушениях, если они будут зафиксированы в ходе выборов.

Участники пресс-конференции отметили ряд принципиальных моментов: сама реализация проекта медиацентра равноудалена от всех политических сил, главная решаемая задача – информирование севастопольцев о ходе голосования. Важно то, что инициатива общественников поддержана избиркомом.

В рамках медиацентра будет работать ситуационная группа, также будет налажено оперативное взаимодействие со всеми службами (МЧС, МВД и т.д.), структурами правительства города, Заксобранием и муниципалитетами.

В работе медиацентра примут участие региональные и федеральные спикеры и эксперты, ожидаются комментарии врио губернатора, депутатов Госдумы и Совета Федерации, представителей избиркома, политологов, известных и уважаемых людей города.

После 20:00 начнется «Ночь выборов: Севастополь решает» – уникальный формат, где гости, в т.ч. кандидаты в депутаты, эксперты обсудят ход голосования и первые итоги выборов.

На предстоящих выборах не предусмотрено досрочного голосования.

«Если кто-то в день голосования уедет из города, отдать свой голос он не сможет. Но избиратели смогут проголосовать на другом участке в пределах города, если в течение дня не будет возможности посетить свой избирательный участок. Для этого необходимо заранее написать соответствующее заявление», – сказал Даниленко.

Сергей Горбачев отметил, что участие в работе медиацентра членов Севастопольского регионального отделения Союза журналистов России свидетельствует об авторитете организации, доверии к её представителям.

«Важно то, что никакой аккредитации для журналистов не требуется. Достаточно предъявить редакционное удостоверение или членский билет СЖР. Мы открыты для всех», – подчеркнул Сергей Горбачев.

Важным представляется то, что к работе на площадке медиацентра привлекаются корреспонденты федеральных ИА и СМИ – РИА Новости, ТАСС, Первого канала, ВГТРК, НТВ, Коммерсанта и других.

Источник: Портал Информер